Le pagelle del Pisa - Marconi da urlo, gran gol di Lisi

Risultato finale: Pisa-Trapani 3-2

Gori 6: non ha colpe sui due gol granata, che per il resto non deve compiere interventi importanti.

Birindelli 6.5: quando crossa è sempre pericoloso, bravo anche in fase difensiva nel contenere gli affondi di Buongiorno (dal 71’ Moscardelli 5.5: un giallo evitabile, mai pericoloso).

Caracciolo 5.5: non si intende con Lisi e rischia il pasticcio, liscia il lancio che porta Piszczek davanti a Gori: qualche disattenzione di troppo.

Varnier 5.5: anche lui va in affanno sulle ripartenze veloce del Trapani, esce sfinito nel finale (dall’84’ Pisano 6.5: trova il cross al bacio per Marconi e per il 3-2).

Lisi 6.5: segna un grandissimo gol, tra i dribbling e la precisione del tiro, poi però si addormenta su Kupisz

Marin 6: è il più aggressivo dei mediani nerazzurri, ma spesso conquista palloni importanti (dall’84’ Ingrosso sv).

De Vitis 5.5: non è sempre lucido nelle giocate, un po’ troppo macchinoso nella gestione del pallone.

Pinato 5.5: gioca solo con il mancino, un limite non indifferente anche perché non è una serata particolarmente brillante per il centrocampista. Era diffidato, salterà la trasferta di Cosenza (dall’88’ Minesso sv).

Siega 5.5: l’ammonizione in apertura, probabilmente, lo condiziona, e lui gioca con il freno a mano tirato (dal 70’ Gucher 6: prova a metterci qualità).

Vido 6.5: momento d’oro per il classe ’97 cresciuto nel Milan ma di proprietà dell’Atalanta: secondo gol consecutivo, tanto lavoro per la squadra.

Marconi 7: manda in apprensione la difesa granata sui palloni alti, bravo a giocare di sponda sull’1-0 nerazzurro. Fa esplodere la panchina al 92’: gran gol di testa, decisivo per tre punti fondamentali in chiave play-off.