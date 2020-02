Le pagelle del Pisa - Marconi e Masucci generosi, Vido gol fondamentale

Risultato finale: Pisa-Perugia 1-0.

Gori 6 - Nessun intervento di particolare difficoltà, ma si dimostra sempre attento sui tentativi del Perugia.

Birindelli 6 - Corre parecchio e non si risparmia, anche nei duelli fisici. Finisce anzitempo la sua partita per una botta rimediata ad inizio ripresa. Dal 19' s.t.: Belli 5,5 - Entra quasi a freddo e si schiera sulla fascia opposta con Pisano a coprire sulla destra. Soffre le sfuriate del Perugia nel finale.

Caracciolo 6,5 - Grande carattere e determinazione nel dirigere la difesa. A metà primo tempo salva su Kouan dopo che un pasticcio difensivo del compagno aveva messo l'avversario davanti alla porta.

Benedetti 6 - Fa correre un brivido al pubblico di casa con un appoggio di testa a Kouan che per poco non frutta il vantaggio al Perugia. Per il resto della gara non demerita.

Pisano 6 - Si propone di frequente in avanti, specialmente nel primo tempo, ma i suoi numerosi colpi di testa non hanno esito. Manca un po' di lucidità nel finale quando il Perugia spinge molto sulla sua fascia.

Gucher 6,5 - Si incarica di quasi tutti i calci piazzati, non sempre sceglie la soluzione giusta ma spesso riesce a rendersi pericoloso. Prende l'iniziativa in mezzo al campo dettando i tempi della manovra offensiva.

De Vitis 6 - Recupera tantissimi palloni, spende molto e nel finale va in affanno di fronte all'intensificarsi del pressing del Perugia. Generosità a servizio della squadra.

Marin 6 - Riesce a rendere la vita difficile ai suoi marcatori con un discreto dinamismo. Ha tra i piedi il pallone dell'1-0 ma trova sulla sua strada un super Vicario.

Vido 7 - Alterna momenti più brillanti a fasi in cui fatica a trovare gli spazi, ma si inventa un gol da manuale che pesa tantissimo per l'immediato futuro del Pisa. Tempestivo. Dal 21' s.t.: Siega 6 - Dopo il vantaggio il Pisa si rintana un po' e ci sono meno occasioni da sfruttare là davanti.

Marconi 6,5 - Si danna l'anima per cercare un gol che non arriva, ma ha il merito di mantenere alto il pressing costringendo il Perugia ad asserragliarsi dietro. Volenteroso. Dal 29' s.t.: Fabbro 5 - Tutto in 10 minuti: entra, sfiora il gol e guadagna il cartellino rosso per un intervento scomposto su Dragomir.

Masucci 6,5 - Al pari di Marconi, lavora molto per tenere alta la squadra ed il Pisa beneficia della generosità degli attaccanti per riuscire a sviluppare il gioco nelle zone centrali del campo.