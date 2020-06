Le pagelle del Pisa - Marconi rompe il digiuno, Gucher sforna due assist

vedi letture

Spezia-Pisa 1-2 (26' Gyasi, 38' e 85' Marconi)

Gori 6,5 – Riflesso felino su Gyasi, per il neo juventino. Si salva con la punta delle dita e un pizzico di fortuna.

Caracciolo 7 – Ultimo baluardo della difesa e miglior alleato di Gori. Si immola su un paio di conclusioni.

Benedetti 6 – Non impeccabile nel tenere alta la linea difensiva, in occasione del vantaggio bianconero. Si riscatta imbrigliando prima Nzola e poi Galabinov.

Pisano 6 – Un tempo da centrale e uno scampolo di ripresa da terzino. Senza infamia e senza lode. (63’ Birindelli 6 – Schierato sulla corsia sinistra, si accentra molto per sfruttare il piede preferito).

Belli 6 – D’Angelo gli rinnova la fiducia confermandolo a destra. Si vede poco in fase di spinta. (63’ Meroni 6,5 – Concentrato, prende subito le misure a Gyasi che non riesce mai a superarlo).

Gucher 7 – La tecnica al potere. Pallone delizioso per l’incornata vincente di Marconi. E altra pennellata dalla bandierina per il gol partita.

Marin 6,5 – Solita diga davanti alla difesa. Inizio timido, con il passare dei minuti prende fiducia e finisce in crescendo giocando sempre in verticale.

Soddimo 6 – Promosso titolare dopo il guizzo da tre punti con il Pescara. L’assist geniale per Vido è l’unico vero lampo di una serata nella quale non brilla particolarmente. (69' Minesso 6 - Si rivede sulla trequarti e l'impatto sul match è positivo. Entra subito in partita).

Pinato 6 – Per 45’ non fa sentire l’assenza di Lisi, sfiorando anche il gol Poi si fa male ed è costretto a lasciare il campo. (46’ De Vitis 6 – Porto sicuro per i compagni che si appoggiano al suo senso tattico).

Vido 6,5 – Generoso in fase di non possesso con costanti ripiegamenti. Si muove bene tra le linee andando vicino alla rete in avvio di ripresa. (76’ Fabbro sv)

Marconi 7,5 – Rompe un digiuno di 210 giorni con uno stacco imperioso. Concede il bis schiacciando di prepotenza. Il Pisa ha ritrovato il suo bomber.