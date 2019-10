Le pagelle del Pisa - Marconi spreca, Gori limita i danni

Perugia-Pisa 1-0

Michele Marconi

© foto di Fabrizio Pozzi

Gori 6,5 – Si ritrova Iemmello davanti e non può fare niente. Bravo a restare in piedi su Di Chiara e Melchiorri.

Aya 5,5 – Un paio di chiusure provvidenziali. Poi qualche amnesia di troppo.

Varnier 5 – Si perde Iemmello sul gol. In apnea quando viene puntato in velocità. Si fa male nel finale.

Meroni 5,5 – Schierato sul centro sinistra non commette grossi errori ma non sembra a suo agio.

(dal 62’ Belli 6 – Ha gamba e trova il fondo con facilità. Mette dentro un paio di buoni cross)

Lisi 5,5 – Schierato a destra nel primo tempo. Non brilla, neanche quando torna a sinistra.

Verna 6,5 - Prezioso nel riconquistare palloni. Manda in porta Marconi con una bella verticalizzazione.

Gucher 6 – Lotta con mestiere in mediana. Pericoloso con un gran tiro da fuori area.

De Vitis 5,5 – Da quando è stato spostato in difesa sembra aver perso un po' di dinamismo. (dall’81’ Fabbro sv)

Di Quinzio 5,5 – Fatica in un ruolo che non gli appartiene. Non convince nemmeno da trequartista (dal 56’ Minesso 5,5 – Timido, non entra bene in partita).

Marconi 5 – Insolitamente poco lucido sotto porta. Spara alle stelle il pallone del pareggio.

Masucci 5,5 – Combattivo come sempre, ma poco incisivo. Reclama un calcio di rigore.