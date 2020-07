Le pagelle del Pisa - Marin rapace. Marconi cecchino

Risultato finale: Pisa-Cittadella 2-0

Gori 7 - Mantiene la propria porta inviolata sfoderando, nell'ultimo minuto di recupero della ripresa, una parata semplicemente poderosa.

Birindelli 6,5 - Percorre regolarmente la fascia destra supportando, in maniera positiva, entrambe le fasi di gioco (dall'87' Pisano sv - Subentra a Birindelli facendosi ammonire nei pochi minuti a sua disposizione).

Varnier 6 - Gioca al fianco di Caracciolo non badando a particolari fronzoli in fase difensiva.

Caracciolo 6,5 - Capeggia la difesa di D'Angelo rendendosi protagonista di diverse chiusure degne di nota.

Lisi 6 - Pattuglia diligentemente la corsia di sinistra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Gucher 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni non creando particolari grattacapi alla difesa avversaria (dal 76' Meroni sv - Sostituisce Gucher rimpinguando le maglie della retroguardia pisana).

De Vitis 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo non prendendosi particoli responsabilità in fase offensiva.

Siega 6,5 - Conferisce intraprendenza alla mediana del Pisa cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Minesso 5 - Fatica ad entrare in partita, come dovrebbe e potrebbe, disputando una prestazione piuttosto anonima (dal 46' Marin 7,5 - Prende il posto di Minesso realizzando rapacemente la rete del raddoppio nerazzurro).

Marconi 7 - Combatte contro la difesa del Cittadella realizzando, in maniera esemplare, il calcio di rigore dell'1-0 (dal 76' Vido sv - Subentra a Marconi facendosi ammonire nel finale per un fallo in attacco ai danni di Paleari).

Masucci 7 - Conquista un prezioso calcio di rigore, anche con un pizzico di esperienza, uscendo anzitempo a causa di un infortunio (dal 42' Fabbro 6,5 - Dona velocità all'attaccao di D'Angelo propiziando, con una sua discesa sulla destra, la rete del definitivo 2-0 nerazzurro).