Le pagelle del Pisa - Masucci e Marconi show, Verna indomabile

Risultato finale: Pisa-Cremonese 4-1

Gori 6.5 - Può fare davvero poco sul gol messo a segno da Mogos, per il resto del match è sempre attento e non concede nulla. Viene chiamato spesso in causa con i tiri dalla distanza, ma si fa trovare sempre pronto.

Meroni 6 - Qualche disattenzione nella parte iniziale, poi prende sicurezza e dalle sue parti non si passa praticamente mai. Bene anche in disimpegno, spesso sui corner si piazza sul primo palo per allontanare il pericolo. (Dal 72' Birindelli 6 - Entra con un po' di foga e subito si fa ammonire, ma nel complesso gioca una buona gara).

De Vitis 6.5 - Una delle maggiori sicurezze in casa nerazzurra, domina in area di rigore e rinchiude in una "gabbia" sia Ceravolo che Ciofani, rendendoli inoffensivi. È costretto ad uscire per via di un problema fisico. (Dal 65' Varnier 6 - Come al solito dimostra la solidità difensiva già messa in mostra nello scorso campionato, dalle sue parti non si passa mai).

Aya 6 - Qualche ingenuità nel momento decisivo del match, ma complessivamente gioca una buona gara. Sempre attento, come i due compagni di reparto concede pochissimo.

Belli 7 - Praticamente imprendibile, ogni volta che affonda confeziona palloni pericolosi e assist per i compagni. Un moto perpetuo, sfida anche le leggi della fisica.

Verna 7.5 - Insiste sin dai primi minuti e sfiora il gol in diverse occasioni. Non si arrende e nel finale mette la ciliegina su una torta gustosissima, che vale tre punti.

Gucher 6 - Nel primo tempo gestisce molto bene il possesso del pallone e sbaglia pochissimo, è sempre attento e sporca molto bene le linee di passaggio della Cremonese. Nella ripresa sbaglia un po' troppo, concedendo qualcosa agli ospiti.

Marin 7 - Praticamente imprendibile nel centro-sinistra, quando può si trasforma anche in assist man. Corsa e continuità, abbandona il campo all'inizio del secondo tempo, ma le sue giocate evidenziano l'alto Q.I. calcistico. (Dal 55' Siega 6 - Entra bene in campo, compie giocate semplici ma efficaci).

Lisi 7 - In difesa non dà una grossa mano, anzi. Spesso lascia spazio a Mogos, ma poi prende le misure in entrambe le fasi e migliora con il passare dei minuti. I suoi strappi mandano in crisi tutta la retroguardia grigiorossa.

Masucci 7 - Gol da vero attaccante, in area di rigore è imprendibile. Grande zampata sulla prima rete, poi in avanti diventa il punto di riferimento. Giocatore di qualità che può dare davvero tanto a questa squadra.

Marconi 8 - Prima segna un gran gol che ipoteca il risultato, poi va dal dischetto e non sbaglia. Doppietta decisiva che vale tre punti: al termine della gara non esagera, ma oggi i complimenti se li merita tutti.