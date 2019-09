Le pagelle del Pisa - Prima gioia in B per Marconi. Aya giganteggia

Risultato finale: Juve Stabia-Pisa 0-2

Gori 6 - Inoperoso per l'intera durata del match. La Juve Stabia non riesce mai ad incalzarlo, e quando lo fa non è precisa. Clean sheet con il minimo sforzo.

Aya 7 - Grande sicurezza in ogni sua giocata che gli permette di blindare il centro-destra. Si adopera nelle chiusure combinando con sapienza senso della posizione e fisicità. Serata super per lui: non sbaglia un colpo.

De Vitis 6,5 - Soffre il giusto Cissé, che parte con il turbo facendolo secco in progressione senza più ripetersi. Gestisce a dovere le chiusure con Aya e Benedetti e non corre rischi sostanziali per il resto della contesa.

Benedetti 5 - Non parte con i migliori auspici: Cissé taglia fuori De Vitis e lui è costretto a spendere il fallo ai confini della propria area di rigore. Giallo che si accumula a quello rimediato al settantesimo: abbandona anzitempo il campo e lascia i suoi in dieci.

Lisi 6,5 - Prestazione di livello sulla fascia: alterna affondi a percussioni verso l'interno del campo e mette sotto torchio Elia. Più accorto a vantaggio ampiamente acquisito.

Marin 6 - Non è travolgente in appoggio alla manovra, ma sorveglia la corsia di competenza e garantisce equilibrio. Dopo l'intervallo appare meno in palla, ma stringe i denti. È costretto al forfait da un infortunio al ginocchio dopo un duello aereo con Calò. (Dal 64' Siega 6 - Partecipa alle barricate finali).

Gucher 6,5 - Uomo d'ordine a centrocampo, regia ben curata. Poco dopo la mezz'ora appone il suo timbro sul match: destro violento e chirurgico su punizione che s'insacca all'angolino, sotto gli occhi dell'incolpevole Branduani.

Verna 6 - Si divide tra la corsia e una posizione più interna e dimostra di intendersi con i compagni. Senza fronzoli, riesce a limitare gli errori e assolve i propri compiti nelle due fasi.

Minesso 6 - Un tempo abbondante da protagonista in mezzo al campo, anche senza rubare l'occhio. Mancino pungente, come quando per poco non propizia l'autorete di Troest con uno spiovente scomodo. Rientra alla base a inizio ripresa. (Dal 53' Belli 6 - Ingresso positivo, che blinda la difesa).

Masucci 5,5 - Qualche spunto isolato che non sortisce effetti di sorta. In chiusura di primo tempo scucchiaia a centro area su una bella sventagliata di Gucher. Nella ripresa si allontana dal vivo del gioco. (Dal 69' Asencio 6 - Sviluppo della partita che non gli consente di esaltarsi in attacco, ma si mette a disposizione).

Marconi 6,5 - Primo tempo di lotta in cui non fa mancare il suo apporto, anche in sordina. Alcuni duelli vinti e buona propensione al sacrificio. A ridosso dell'intervallo cerca il guizzo sul primo palo, ma sbatte su Branduani. Trova la prima gioia in B grazie al killer instinct: approfitta di un radente sbilenco di Lisi e batte Branduani con il piattone.