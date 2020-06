Le pagelle del Pisa - Primo gol in B per Belli, Lisi spina nel fianco, Soddimo decisivo

Risultato finale: Pisa-Pescara 2-1

Gori 6 - Pochi i pericoli questa sera per lui ma quando il Pescara spinge, vedi il bolide di Zappa nel primo tempo, risponde presente. Nulla può sul pari di Clemenza.

Caracciolo 6 - Non sbaglia niente al centro della difesa, si fa vedere spesso quando deve fare partire l’azione.

Benedetti 6 - Si francobolla a Pucciarelli e non gli lascia mai la possibilità di tirare in porta. Sempre preciso negli anticipi.

Birindelli 6,5 - Perfetto nella fase difensiva. D’Angelo questa sera lo schiera sul centro sinistra e risponde presente (Dal 77’ Pisano sv).

Belli 6,5 - Sigla il suo primo gol in Serie B con uno stacco imperioso di testa su cross di Lisi. Migliore in campo dei suoi, impeccabile nella fase di non possesso.

Gucher 6 - Combatte in mezzo al campo senza mai tirarsi indietro, si fa vedere anche in fase di conclusione in porta. Perde smalto col passare dei minuti.

Marin 6 - Gestisce il possesso palla dei suoi, riesce anche a dare il giusto apporto alla fase difensiva.

Siega 6 - Molto brillante in mezzo al campo, protagonista di buoni spunti nella fase offensiva (Dal 66’ De Vitis 5,5 - Lascia troppo spazio a Clemenza in occasione del pareggio).

Lisi 6,5 - Spina nel fianco della retroguardia pescarese, quando accelera è imprendibile. Confeziona l’assist per il gol di Belli e chiama Fiorillo alla grande parata ad inizio ripresa (Dall’85’ Pinato sv).

Masucci 6 - Molto mobile sul fronte d’attacco ma conclude poco verso la porta di Fiorillo. Nella ripresa crea qualche grattacapo di più agli avversari (Dal 67’ Vido 6 - Fa vedere delle buone accelerazioni delle sue).

Marconi 5,5 - La retroguardia del Pescara chiude bene su di lui. Nella ripresa si fa vedere per qualche buon colpo di testa (Dall’84’ Soddimo 6,5 - Entra e decide il match. Inizia e conclude l’azione che regala i tre punti alla sua squadra).