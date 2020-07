Le pagelle del Pisa - Vido canta e porta la croce, Soddimo nervoso

Gori 6,5 – Un eccesso di sicurezza nel gioco con i piedi. Si fa perdonare sbarrando la porta a De Luca.

Caracciolo 6,5 – Maestro nelle letture, provvidenziale in più di una situazione. Col suo rientro la difesa ritrova solidità.

Ingrosso 6 – Rude, ma efficace. Schierato a sorpresa dal 1', quando c'è da liberare l'area non si fa pregare.

Benedetti 5,5 – Contraerea utile per respingere i tanti traversoni che piovono in area. Perde un pallone sanguinoso in uscita. (77' De Vitis 5,5 - D'Angelo lo riporta al centro della difesa a tre per difendere il vantaggio ma si fa anticipare da Pellizzer).

Birindelli 6 – Sgasa appena si presenta la possibilità, senza lasciare scoperta la sua zona. Poi finisce la benzina. (77' Pisano sv)

Gucher 6,5 – Il nuovo ruolo da mezzala ne esalta le qualità tecniche. Assist prezioso per Vido e tante giocate di qualità (64’ Pinato 6 - A tutta fascia, si fa notare per le sue doti di corsa).

Marin 6 – Regia dinamica, fa girare il pallone velocemente e in verticale. Poco lucido quando si tratta di concludere in porta.

Soddimo 5,5 – Discreto primo tempo. Poi si innervosisce, rimediando un giallo evitabile dalla panchina. (62’ Siega 5,5 - Impatto timido sul match, tra le linee non brilla come nelle serate migliori).

Lisi 6,5 – Moto perpetuo sulla sinistra. Fa venire il mal di testa a De Col, ogni volta che si accentra.

Vido 7 – Decide la partita con un guizzo da opportunista e ne sfiora un altro con un missile terra aria. Encomiabile il suo lavoro in fase difensiva.

Marconi 5,5 – Partita di sofferenza, giocata quasi esclusivamente con le spalle alla porta.