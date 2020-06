Le pagelle del Pordenone - Barison chiude il match, Pobega si riscatta

Di Gregorio 6 - Quando chiamato in causa, si fa trovare pronto senza alcuna esitazione. E' una certezza nell'undici titolare di Tesser.

Vogliacco 6.5 - Non ha avuto molto spazio in stagione, ma quest'oggi ha dimostrato di meritare qualcosa in più. Lavoro molto buono sulla corsia di destra.

Barison 7 - Il difensore centrale neroverde mette la firma sul gol che chiude i conti: fortunato nel rimpallo, bravo a mettere dentro da distanza ravvicinata con Borra fuori dai giochi.

Bassoli 6 - Prestazione sufficiente per l'altro centrale schierato da Tesser, non sempre preciso nei lanci in profondità per Candellone e Ciurria.

Gasbarro 6 - Una sua imprecisione sul finale di primo tempo ha rischiato di mandare in svantaggio il Pordenone. Essendo appena alla quinta presenza stagionale, era lecito attendersi qualche sbavatura (Dal 70' De Agostini 6 - Tesser chiama in causa l'esperto terzino sinistro per il rush finale: si fa sempre trovare pronto ed è attento su ogni pallone)

Mazzocco 6.5 - Sul finire del primo tempo si accende, ad inizio ripresa colpisce. Molto bravo a leggere in anticipo l'iniziativa di Gavazzi in occasione dell'1-0: controllo facile, pallone sul sinistro e gran botta a lasciare di stucco Borra (Dall'81' Pasa s.v.)

Burrai 6.5 - Lavoro di sostanza per il fantasista neroverde, ad un passo dal gol al 60' direttamente da calcio di punizione.

Pobega 6.5 - Anch'egli, come il compagno di reparto, si riscatta dopo la serata nera di Trapani. Viene ammonito dopo appena otto minuti, ma non sente il peso del cartellino.

Gavazzi 6.5 - Molto lucido nella ripartenza in velocità che ha portato al vantaggio di Mazzocco, prestazione positiva per il trequartista (Dal 72' Tremolada 6.5 - Sfiora prima il gol con un gran sinistro dal limite, poi colpisce la traversa direttamente da calcio di punizione a tempo scaduto, servendo un assist involontario per il raddoppio di Barison)

Candellone 5.5 - Tocca pochissimi palloni, nel primo tempo cerca comunque di mettersi in luce mentre nella ripresa è completamente fuori dai radar (Dall'81' Zammarini s.v.)

Ciurria 5.5 - La scena se la prendono i centrocampisti e i difensori del Pordenone, per l'ex Spezia non è una serata indimenticabile.