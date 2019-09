Le pagelle del Pordenone - Barison match winner, Di Gregorio c'è

Risultato finale: Pordenone-Spezia 1-0

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Di Gregorio 6,5 - Ringrazia Ricci, che spreca dopo la frittata di De Agostini. Un solo intervento (salvifico) nei primi quarantacinque minuti: mura il destro da un metro di Capradossi, salvando il parziale. Ordinaria amministrazione nella ripresa, quanto basta per centrare i tre punti.

Almici 6 - Meno propenso ad incursioni frequenti come De Agostini, bada al sodo e annulla Gyasi, agevolato anche dalla serata no dell'italo-ghanese. L'attenzione in copertura paga: zero sbavature e carico di certezze per il reparto.

Barison 7 - In una gara tanto equilibrata il Pordenone si arma di pazienza e passa su calcio piazzato. È lui a decidere il match: colpo di testa deciso in anticipo su Maggiore sul quale non può nulla Scuffet.

Camporese 6,5 - Raccoglie l'endorsement della vigilia di Tesser ("Ci darà tanto con la sua esperienza") e si impone subito al centro della difesa. Buone letture, così come il senso della posizione. Promosso.

De Agostini 5,5 - Sembra partire con il piede giusto: ha gamba e la sfrutta per alimentare le discese neroverdi. Poi qualche indecisione: una su tutte il retropassaggio scellerato che manda in porta Federico Ricci, per sua fortuna sprecone. Al trentaseiesimo finisce sul taccuino dell'arbitro per una trattenuta reiterata sullo stess Ricci.

Gavazzi 6 - Sempre attivo nelle due fasi. Rientra e dà copertura nelle zone di sua competenza, ma non manca di pizzicare Scuffet, costretto agli straordinari da una sua stecca violenta a metà del primo tempo.

Burrai 6,5 - Votato prettamente alla fase difensiva, garantisce buon rifornimento alla difesa. Con risultati non sempre eccellenti: vedasi ad esempio il disimpegno troppo arrendevole su Migliore, che gli sfugge e apparecchia per Ricci. Dopo l'intervallo veste i panni dell'assist-man e offre un pallone d'oro a Barison, che non sbaglia.

Pobega 6,5 - Si riconferma uno dei profili più intriganti di questo Pordenone formato B. Primo tempo un po' in sordina, poi sale in cattedra e spariglia le carte con uno strapotere fisico cui i difensori dello Spezia non trovano argomenti da opporre. (Dal 79' Pasa s.v.).

Chiaretti 5,5 - Da trait d'union non brilla e di rado mette in crisi la difesa spezzina. Imbeccato da De Agostini nel primo tempo, vanifica una buona occasione calciando addosso a Terzi. (Dal 71' Zammarini 6 - Disciplinato dopo l'ingresso).

Monachello 6,5 - In una serata complicata, in cui i rifornimenti del centrocampo non rispecchiano le attese, indossa l'elmetto e si districa anche nei momenti più complicati. Sacrificio che consente alla squadra di guadagnare metri e riprendere fiato, a più riprese.

Candellone 5,5 - Tanto lavoro sporco al servizio della squadra. Encomiabile sotto questo aspetto, ma sotto porta non è di certo mortifero. L'unico timido sussulto è un destro in estirada da posizione impossibile che fa il solletico a Scuffet. (Dal 65' Ciurria 6 - Poche occasioni per mettersi in mostra).