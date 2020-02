Le pagelle del Pordenone - Bene Gavazzi, errore letale di Camporese

Risultato finale: Spezia-Pordenone 1-0

Di Gregorio 6 - Non può nulla sul rigore in movimento calciato da Matteo Ricci.

Vogliacco 6.5 - Prestazione sicuramente positiva. Con astuzia riesce a tenere a bada Gyasi e quando può prova a dare ampiezza alla manovra.

Barison 6 - Non sfigura nel duello con Nzola. Gestisce con attenzione anche gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti.

Camporese 5 - Letale la leggerezza che regala palla a Matteo Ricci nell’occasione del vantaggio dello Spezia.

De Agostini 6 - Solita prestazione autorevole del capitano del Pordenone. Non si concede alcuna sbavatura.

Misuraca 5.5 - Gara incolore la sua. Gli capita sul piede una chance ghiotta, ma perde il tempo di gioco e si fa soffiare la sfera al momento del tiro. Dal 73’ Mazzocco 5.5 - Poche opportunità per mettersi in mostra nel finale di gara.

Burrai 5.5 - Poca pressione sui centrocampisti avversari in fase di non possesso. Lo Spezia ha spesso tempo abbondante per ragionare lì in mezzo al campo.

Pobega 5.5 - Ha caratteristiche che gli permettono di incidere in entrambe le fasi, ma almeno oggi gli manca continuità nel corso dei novanta minuti.

Gavazzi 6.5 - Spina nel fianco per lo Spezia in entrambe le frazioni di gioco. Affonda quando ha modo senza pensarci due volte e crea diversi pericoli. Dall’81’ Bocalon SV.

Strizzolo 5.5 - Si vede poco, risucchiato nella morsa dei centrali dello Spezia che non gli permettono di incidere. Fatica a venirne fuori.

Ciurria 6 - Ex acclamato dal pubblico del Picco, impiega poco per scrollarsi l’emozione di dosso e vicino al gol nel primo tempo. Esce tra gli applausi. Dal 65’ Candellone 5 - Mai nel vivo del gioco, non incide.