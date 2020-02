Le pagelle del Pordenone - Bocalon goleador, Gavazzi ci mette la classe

vedi letture

Di Gregorio 6,5 - Poco chiamato in causa per larghi tratti di gara, si fa comunque trovare pronto.

Semenzato 6,5 - Costante in fase di spinta, mette sempre ottimi cross.

Bassoli 6,5 - Altra conferma: sicuro negli interventi, abile in copertura.

Camporese 6,5 - Sfida dell'ex per lui, copre bene su La Mantia.

Gasbarro 6 - Si vede a fasi alterne in spinta, bene in copertura.

Misuraca 6 - Ha sui piedi l'occasione del raddoppio, la spreca con un diagonale di poco fuori. Per il resto gara buona.

Burrai 6,5 - Imposta, come suo solito, in maniera precisa e diligente.

Dal 69' Pasa 6 - Fa diga, tanto basta dal suo ingresso in campo.

Pobega 7 - Spina nel fianco costante. Bene in copertura, altrettanto in avanti dove serve l'intervento di Brignoli per negargli il gol.

Gavazzi 7 - L'assist per il gol di Bocalon è quasi poetico: sinistro meraviglioso sul secondo palo, classe a profusione per i neroverdi.

Dall'86' Vogliacco sv -

Candellone 6,5 - Gara di sacrificio, apre spazi per il compagno di reparto e si defila spesso.

Dal 76' Ciurria sv -

Bocalon 7 - Stacco di testa da centravanti vero sul secondo palo, ottima prestazione.