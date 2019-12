Le pagelle del Pordenone - Burrai fa un eurogol. Ok De Agostini

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Risultato finale: Pordenone-Ascoli 2-1

Di Gregorio 6 - Protagonista con una parata in avvio su Brosco, per la gran parte della gara opera solo in uscita bloccando un paio di pericolosi cross. Nel finale viene bucato da Cavion con un tiro da due passi.

Vogliacco 6 - Partita senza lode e senza infamia del giovane terzino, che si vede poco ma non sbaglia praticamente nulla.

Bassoli 6,5 - Sostituire Camporese non era compito facile ma lui lo svolge molto bene, nonostante un'ammonizione nel primo tempo che poteva condizionare la sua gara.

Barison 6 - Solita prova solida del centrale ramarro. Di testa a centro area i palloni sono tutti suoi.

De Agostini 6,5 - Bella partita del capitano, che sia in copertura che in fase offensiva si fa vedere con almeno tre o quattro giocate importanti. Peccato per il giallo nel finale che gli farà saltare la prossima partita.

Zammarini 6,5 - Ottima prestazione di corsa e fisico a centrocampo. Copre bene in difesa e accompagna spesso e volentieri in attacco (dall'82' Misuraca - s.v.)

Burra 7 - Il migliore in campo, e non solo per il gol. Si trasforma in goleador con un destro a giro pregevole che si infila all'angolino da fuori area. Poi delizia con cross, tiri da lontano e geometrie a centrocampo. Sempre al centro dell'azione della squadra di Tesser.

Pobega 6 - Partita un po' sottotono rispetto ad altre uscite in cui era stato straripante. Anche se la sua fisicità in mezzo al campo si sente sempre.

Chiaretti 6 - Spesso pericoloso, partecipa a quasi tutte le trame offensive dei suoi. (dal 57' Gavazzi 6 - Non al meglio dopo l'infortunio patito nelle scorse settimane, il centrocampista entra bene in campo e permette ai suoi di portare a casa il risultato).

Ciurria 6,5 - Offre a Strizzolo un cioccolatino che l'attaccante scarta e mette in rete per il 2-0 momentaneo. Spina nel fianco della difesa dell'Ascoli, gli manca il gol.

Strizzolo 6,5 - Segna il suo primo gol in casa della stagione con un colpo di testa pregevole dopo un bel movimento. Per il resto si muove su tutto il fronte offensivo e lotta con i difensori avversari (dal 70' Candellone 6 - Il suo cambio per Strizzolo non cambia la gara).