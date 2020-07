Le pagelle del Pordenone - Burrai ovunque, Gavazzi sempre imprevedibile

Di Gregorio 6,5 - Non può nulla sul calcio di rigore trasformato da Di Tacchio, decisivo su Giannetti e Capezzi.

Almici 6 - Prestazione ordinata per un calciatore forse poco appariscente, ma sempre concreto e ben posizionato.

Barison 5,5 - Inizialmente sembra il difensore più in forma del quartetto scelto da Tesser, col passare dei minuti soffre la fisicità di Gondo e le incursioni di Giannetti.

Bassoli 5 - Non brilla, lo dimostrano alcuni palloni facilmente gestibili gettati in calcio d’angolo. Impreciso e spesso in ritardo. (Dal 20’st Camporese 6 - Fa il suo e non demerita, la sua esperienza potrà fare la differenza negli spareggi).

Gasbarro 5,5 - Stesso discorso fatto per Barison. Il senso della posizione non gli manca, quando gioca d’anticipo sembra quasi impeccabile. Nell’uno contro uno, tuttavia, va in affanno e Gondo lo salta sempre in scioltezza. (Dal 10’st Semenzato 6,5 - Entra bene in partita e conferisce alla manovra quella vivacità che era mancata in precedenza. Ci prova anche con una conclusione dalla distanza, potrebbe essere titolare venerdì prossimo a Cremona).

Misuraca 5,5 - Da un calciatore con le sue qualità ci si aspetta sempre una giocata diversa, paradossalmente si fa preferire in fase di non possesso. Encomiabile per sacrificio, perde qualche pallone di troppo in impostazione.

Burrai 6,5 - Sblocca il risultato con freddezza dal dischetto, coronamento di una partita da leader assoluto. Corre fino alla fine e salva con il corpo una conclusione a botta sicura di Dziczek.

Pobega 5 - Sembra un pesce fuor d’acqua, strano per un calciatore della sua qualità. Fa fatica a trovare la posizione, talvolta si abbassa troppo e fa arrabbiare l’allenatore. (Dal 30’st Mazzocco sv).

Gavazzi 6 - Gli viene chiesto di spaziare su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento, il compito gli riesce in pieno anche se perde lucidità al momento della conclusione. Prova sufficiente. (Dal 30’st Tremolada sv)

Bocalon 5 - In passato aveva punito la sua ex squadra, oggi non è pervenuto. Finisce nella morsa di Heurtaux e Jaroszynski e non becca palla. (Dal 10’st Candellone 6 - Nulla di eccezionale, ma ha il merito di provarci. Presidia bene l’area di rigore, gli manca solo il guizzo sotto porta).

Ciurria 6 - In avvio arriva in ritardo su un bel cross di Gavazzi, ma aveva eluso la marcatura del diretto avversario. Rapido e sempre imprevedibile nell’uno contro uno, Vannucchi lo anticipa due volte in bello stile impedendogli di calciare.