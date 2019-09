Le pagelle del Pordenone - Camporese gol e difesa. Burrai piede fatato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pordenone-Benevento: punteggio finale 1-1.

Di Gregorio 6 - Nulla può sulla botta ravvicinata di Kragl nel primo tempo. Per il resto è sempre attento sulle conclusioni degli avversari.

Almici 6 - Soprattutto nel primo tempo soffre abbastanza le sortite offensive di Tello e Letizia. Nel secondo tempo registra gli avversari e trova le misure giuste.

Camporese 7 - Trova il gol con uno stacco imperioso a centro area. Per il resto lascia pochissimo spazio ad Armenteros e controlla per quel che può Coda.

Barison 6 - Coda gli scappa qualche volta dalla marcatura ma la sua è comunque una partita attenta.

De Agostini 6 - Sbaglia poco e fa le cose semplici: partita da capitano.

Mazzocco 6 - Partita senza lode e senza infamia del centrocampista ramarro, che mette ordine dove può nel centrocampo di Tesser. (dal 71' Gavazzi - s.v.)

Burrai 6,5 - Ogni sua punizione o calcio da fermo è un potenziale pericolo per la difesa del Benevento. Calcia lui anche il corner che porta al gol di Camporese.

Pobega 6 - Uno dei pochi a muoversi con pericolosità nell'attacco del Pordenone il primo tempo. Il giovane classe '99 offre un paio di sgroppate degne di nota, senza riuscire però a trovare mai spazio per la conclusione. (dal 50' Pasa 5,5 - Si vede poco, ma la sua entrata al posto di un buon Pobega fa perdere in pericolosità ai suoi).

Chiaretti 5,5 - Il trequartista inventa poco e più che altro prende parecchi falli. Da lui ci si aspetta qualcosa in più.

Ciurria 5,5 - L'attaccante del Pordenone si muove molto ma non riesce ad essere pericoloso se non con una conclusione col sinistro ad inizio secondo tempo. (dal 56' Strizzolo 6 - Entra e lotta su ogni pallone, senza però avere l'occasione per timbrare il cartellino)

Monachello 5,5 - Come per Ciurria, pesa un po' sulla prestazione il fatto che il Pordenone crei occasioni solo da palla inattiva.