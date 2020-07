Le pagelle del Pordenone - Centrocampo e attacco spenti. Brilla solo Bindi

Risultato finale: Crotone-Pordenone 1-0

Bindi 6,5 - Nulla può sul colpo di testa di Simy da due passi, si esalta su Messias nel secondo tempo. Di più non poteva fare.

Vogliacco 6,5 - Probabilmente il migliore dei suoi in difesa. Anche da centrale nel finale sbaglia poco e lotta su ogni pallone.

Camporese 6 - Lui e Bassoli giocano una buona partita contro avversari non semplici. Simy li supera solo in un'occasione, ma è decisiva.

Bassoli 5,5 - Simy lo sovrasta sul gol dell'1-0. E vanifica così una buona prestazione del centrale ospite. Lascia il campo per un problema fisico (dal 70' Almici 6 - Si vede solo per un cross pericoloso a fine partita).

De Agostini 6 - Solita prova ordinata del capitano ramarro, che prova a limitare le folate avversarie non sempre riuscendoci.

Mazzocco 6 - Fa il suo a centrocampo, anche se non brilla particolarmente.

Burrai 5,5 - Meno dentro al gioco rispetto ad altre occasioni, non riesce ad incidere come accaduto spesso in stagione (dall'82' Misuraca - s.v.).

Pobega 5,5 - Una delle punte di diamante di Tesser quest'oggi non entra mai in partita e fallisce un rigore in movimento che nel primo tempo avrebbe potuto cambiare la sfida (dall'82' Chiaretti - s.v.).

Tremolada 5,5 - Prova spesso ad inserirsi tra le linee senza grande successo. Finisce per scomparire nel secondo tempo (dal 57' Gavazzi 6 - Ci prova nel finale concitato ma non riesce ad incidere).

Ciurria 5,5 - Gli capita sui piedi una sola occasione ma come i compagni la fallisce. Va vicino all'assist, non fosse stato per l'errore di Pobega.

Candellone 5,5 - Mal servito dai compagni, anche lui fatica a trovare la posizione giusta con Golemic spesso attento in marcatura. Nell'unica occasione in spaccata non riesce a trovare la porta (dal 57' Bocalon 5,5 - Entra per dare una scossa alla partita ma lo fa solo per qualche minuto).