Le pagelle del Pordenone - Che errori di Strizzolo. Pobega bravo a provarci

Di Gregorio 6 - Può poco o nulla in occasione delle reti di Ciano e Novakovich: le colpe maggiori sono da attribuire alla linea difensiva.

Almici 5.5 - Non riesce a spingere con continuità sulla corsia di destra. Prova ad accendere la luce nel finale, sfornando più di un cross verso il centro dell'area, ma non è assistito dalla fortuna.

Vogliacco 5 - Non certo impeccabile nel posizionamento sulle due reti ciociare: in particolare, è tutt'altro che perfetto sulla rete di Novakovich, beffato parzialmente anche da un rimpallo.

Camporese 5.5 - Spesso in difficoltà sulle incursioni offensive degli attaccanti ospiti, non riesce a far valere la sua fisicità nell'assedio finale

De Agostini 5 - Non va così lontano dal gol nel corso del primo tempo, ma tutto sommato è questo l'unico highlights di una serata poco brillante (Dall'83' Chiaretti s.v.)

Misuraca 5 - Spesso non si intende a dovere con il reparto offensivo, sbagliando anche passaggi piuttosto semplici. Viene letteralmente divorato dai colleghi ciociari (Dal 63' Mazzocco 5.5 - Non riesce a dare la scossa alla squadra)

Burrai 5 - Anche l'uomo più rappresentativo, colui che ha spesso trascinato i neroverdi nel corso della regular season, non può nulla di fronte all'ottimo atteggiamento mostrato fin dall'inizio dal Frosinone: Nesta gli mette stabilmente un uomo in marcatura, mandandolo spesso in confusione.

Pobega 6 - Poco prima di lasciare il campo, va ad un passo dal gol qualificazione con un colpo di testa che termina di poco a lato. Gli va dato il merito, comunque, di averci provato fino all'ultimo (Dal 75' Candellone s.v.)

Gavazzi 6 - Fa un importante lavoro soprattutto in fase difensiva, visto che nel primo tempo il Pordenone non riesce mai a proporsi dalle parti di Bardi. Sempre attento e preciso (Dal 46' Tremolada 6 - L'ex Brescia ha uno stile di gioco completamente diverso dal compagno che ha rimpiazzato: fin dal suo ingresso in campo fa vedere di che pasta è fatto, tocca una elevata quantità di palloni ma non lascia il segno)

Ciurria 5.5 - Per il classe '95 c'è poco da fare contro la rocciosa retroguardia del Frosinone: quando ne ha la possibilità, cerca di proporsi in attacco ma Ariaudo non gli lascia un attimo di tregua.

Bocalon 5 - L'ex Venezia viene schierato a sorpresa dal primo minuto ma non ripaga il proprio tecnico: errore clamoroso, da parte sua, ad inizio secondo tempo a due passi dalla linea di porta. Era più difficile sbagliare che segnare, ma nonostante questo il gol non è arrivato (Dal 62' Strizzolo 5 - Ha due chance clamorose per trovare la rete della qualificazione: sulla prima non può nulla complice il riflesso di Bardi, sulla seconda invece sbaglia malamente in pieno recupero)