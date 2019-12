Le pagelle del Pordenone - Ciurria consolida il 2° posto, bene i centrali

Pordenone-Cremonese 1-0

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Di Gregorio 7 - Pronti via neutralizza una grande occasione di Ceravolo, poi blocca con sicurezza una punizione dal limite di Piccolo. Nel finale è decisivo con il salvataggio sul tentativo da due passi di Terranova.

Almici 5,5 - A inizio gara non sale e tiene in gioco Ceravolo, che per fortuna grazia il Pordenone. Va in difficoltà su quella fascia con i movimenti di Migliore e Piccolo.

Camporese 7 - Sicuro e solido nelle chiusure. Nella ripresa prende bene le misure anche a Ciofani.

Bassoli 7 - Veloce nel leggere le situazioni, non va quasi mai in difficoltà neanche sulle palle aeree.

De Agostini 6,5 - Si fa superare soltanto una volta da Zortea, poi non fa passare nessuno a sinistra. Nel finale solo Piccolo gli crea qualche apprensione. Va anche vicino al gol del 2-0 con un colpo di testa, uscito di pochissimo dal palo.

Pobega 6 -Tatticamente è ordinato e come suo solito si fa senza problemi da area ad area. Poco lucido in un paio di ripartenze (dal 63' Mazzocco 6,5 - Il suo ingresso fa la differenza in una fase difficile della gara per il Pordenone.)

Burrai 5,5 - Rispetto al solito tocca pochi palloni e non è mai nel vivo del gioco.

Zammarini 6 - Fa tanto lavoro sporco, ma potrebbe fare di più nella metà campo offensiva.

Chiaretti 5,5 - Gara fisica, spezzettata, non il massimo per un trequartista tecnico come lui (dal 58' Gavazzi 6,5 - Entra col piglio giusto e fa un paio di buone giocate.)

Ciurria 7,5 - Sblocca e decide la gara al primo tiro in porta: un sinistro preciso che lascia immobile il portiere avversario e consolida il secondo posto in classifica del Pordenone.

Strizzolo 6 - Tanto sacrificio lì davanti. Non ha troppe palle pulite da giocare, per questo deve sforzarsi il doppio per andarsele a trovare (dal 70' Candellone 6 - Stesso lavoro del suo compagno di reparto che ha sostituito. È prezioso nei minuti finali.)