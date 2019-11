Le pagelle del Pordenone - Ciurria il migliore, Pobega enorme

Risultato finale: Pordenone-Perugia 3-0

Di Gregorio 6 - Praticamente mai chiamato in causa, si gode un pomeriggio da spettatore.

Almici 6 - Abbina bene le due fasi ed è importante il suo apporto per la manovra della squadra di Tesser.

Camporese 6 - Funziona l’intesa con il compagno di reparto contro un Perugia poco brillante in avanti.

Barison 6 - Praticamente mai in affanno, porta a casa una sufficienza abbastanza tranquilla e meritata.

De Agostini 6 - Il suo mancino è arma importante per lo sviluppo del gioco e in alcune circostanze lo dimostra anche oggi.

Misuraca 6.5 - Funziona l’asse con Almici e Ciurria sulla corsia di competenza. Serve a Mazzocco l’assist per il gol che ha chiuso i giochi.

Pasa 6 - Prende il posto di Burrai senza snaturarsi. Mette le sue caratteristiche al servizio della squadra e porta a casa la sufficienza.

Pobega 7 - Talento enorme in mostra anche quest’oggi. Il suo recupero è una notizia ottima per Tesser. Dall’88 Zanon SV.

Gavazzi 7 - Dopo un primo tempo non brillante trova il vantaggio per il Pordenone con un diagonale chirurgico Dal 73’ Mazzocco 7 - Arrotonda il risultato facendosi trovare pronto sul filtrante di Misuraca.

Ciurria 7.5 - Non si ferma un attimo e manda al manicomio i difensori del Perugia. Trova il primo gol in campionato per la gioia di Tesser.

Strizzolo 6.5 - Non trova il gol, ma è sempre pericoloso in area avversaria e tiene in apprensione il reparto arretrato avversario. Dal 74’ Candellone 6 - Strappa applausi nei pochi minuti a disposizione.