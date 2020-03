Le pagelle del Pordenone - Ciurria si sblocca e accende la corsa al play off

Di Gregorio 6 - Nel primo tempo deve solo bloccare un tiro da fuori area. Da spettatore, o quasi, anche nella ripresa. Conferisce sicurezza al reparto quando esce in presa alta.

Semenzato 6 - Il Cittadella spinge più dal suo lato costringendolo a una partita di contenimento. Quasi mai in affanno grazie anche alle scalate di Misuraca e ai raddoppi dei centrali di Tesser.

Camporese 6 - Secondo cambio obbligatorio per il tecnico del Pordenone che perde anche il suo centrale per infortunio. Prestazione comunque ordinata del 31 neroverde che non lascia mai spazio a Rosafio e Stanco. (dal 68’ Bassoli 6 - Come il suo predecessore non corre rischi, complice la poca efficacia degli attaccanti del Cittadella e grazie anche alla buona organizzazione tattica del Pordenone).

Barison 7 - Ha il merito di sbloccare la partita con il gol dell’1-0 di testa. Non segnava dal 13 settembre contro lo Spezia e torna a farlo in un match fondamentale nella corsa al play off. Sempre pericolo sulle palle inattive.

De Agostini 6,5 - Spinge più di Semenzato, ma senza lasciare il segno. Per poco non fa pareggiare il Cittadella perdendosi Rosafio che sbaglia il colpo di testa davanti a Di Gregorio. Decisamente meglio nella ripresa quando Mora non lo prende quasi mai.

Misuraca 6 - Partita poco appariscente, ma di quantità. Corre per due e dà una mano alla squadra in fase di recupero del pallone. Si fa ammonire nella ripresa e questo limita la sua gara negli ultimi minuti.

Pasa 6,5 - Se D’Urso non si accende mai gran parte del merito è anche il suo che lo prende in consegna dall’inizio e non lo abbandona mai. Anche nei primi minuti della ripresa è fondamentale per gli equilibri del Pordenone durante l’assalto del Cittadella. Dopo un’ora deve lasciare per una botta alla coscia sinistra. (dal 63’ Zammarini 6 - Ha un compito non semplice come sostituire Pasa, ma lo porta a casa con disciplina. Non esagera mai cercando il compagno più vicino).

Pobega 6 - E’ l’uomo di qualità per strappi e fisico, ma nei 51 minuti che gioca riesce solo in parte a dare quell’imprevedibilità che serve. Dalla sua azione nasce l’angolo dal quale maturerà il gol di Barison. Nella ripresa errore in fase di impostazione da matita rossa che porta Tesser a cambiarlo. (dal 51’ Mazzocco 6 - Lotta, si fa ammonire e si propone sempre nelle linee di passaggio giuste per far uscire il Pordenone palla al piede. Importante il suo ingresso durante il momento di maggior sfogo del Cittadella).

Gavazzi 6,5 - Nel primo tempo effettua l'assist per il gol di Barison, ma nulla di più perché Iori lo bracca di continuo. Nel secondo tempo, con le squadre più lunghe, riesce meglio a dettare i tempi della squadra di Tesser e nel finale con l'uomo in più è sempre lui a gestire il pallone per giocare con il cronometro).

Strizzolo 6 - Lotta con i centrali del Cittadella ma senza lasciare il segno. Ciurria in un paio di occasioni lo imbecca bene, ma gli manca il guizzo finale negli ultimi metri

Ciurria 7,5 - Occasione da gol dopo 12 minuti e sempre pericoloso. Poco importa se defilato a destra o a sinistra. Si guadagna il rigore che poi calcia e realizza tornando al gol che gli mancava dal 29 dicembre. Man of the match.