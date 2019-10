Le pagelle del Pordenone - Di Gregorio decisivo, Zammarini ispirato

Risultato finale: Pordenone-Cittadella 0-0.

Di Gregorio 6,5 - Un paio di interventi importanti su Vita e soprattutto su Diaw lanciato a rete. Reattivo.

Semenzato 6 - Fa buona guardia nel suo settore di competenza e innesca alcune ripartenze in collaborazione con i centrocampisti.

Barison 6 - Si lascia saltare da Diaw in occasione dell'azione più pericolosa imbastita dal Cittadella. Per il resto non sfigura.

Camporese 6,5 - Riesce a controllare in modo efficace i movimenti di Diaw, limitandone in diverse occasioni il raggio d'azione.

De Agostini 6 - Diligente nella spinta sulla fascia e nelle scelte di intervento in fase difensiva.

Zammarini 6,5 - Innesca diversi contropiedi, rendendo più dinamica la manovra del Pordenone.

Burrai 6,5 - E' tra i più pericolosi nell'undici neroverde e chiama Paleari ad alcuni interventi decisivi sui calci piazzati.

Mazzocco 5,5 - Non si mette mai in evidenza, limitandosi perlopiù a compiti di interdizione. Dal 28' s.t.: Misuraca 5,5 - Ha poco tempo per esprimersi ma non va oltre un tiro velleitario dalla distanza.

Gavazzi 6,5 - Pur agendo più arretrato rispetto agli attaccanti, è autore di diverse palle gol e dell'occasione più clamorosa per il Pordenone, un tiro a giro che viene respinto dal palo. Dal 18' s.t.: Pasa 5,5 - Non altrettanto efficace rispetto al compagno.

Strizzolo 6 - Non riuscendo a ricevere molti palloni puliti, cerca di giocare di sponda favorendo gli inserimenti dei compagni. Si impegna ma non trova il modo di far male a Paleari. Dal 33' s.t.: Candellone 6 - Prova a ridare freschezza all'attacco neroverde e riesce ad impensierire la difesa ospite in un paio di occasioni.

Ciurria 6 - Le sue incursioni in area di rigore non sempre si rivelano efficaci, ma è generoso in termini di corsa e copertura.