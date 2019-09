Le pagelle del Pordenone - Difesa in difficoltà, Pobega accende la luce

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Bindi 6 - Sfodera gli interventi migliori nel finale, in particolare con un tuffo sulla destra che nega il gol a Brunori.

Almici 6,5- Fa sentire la sua presenza soprattutto in fase offensiva proponendosi spesso in avanti con lanci precisi per gli attaccanti o conclusioni personali. Nella ripresa trova meno spazio ma non allenta la pressione.

Barison 5,5 - La difesa del Pordenone accusa l'inesperienza e , soprattutto nel finale, si lascia sopraffare dal dinamico attacco del Pescara. In affanno.

Bassoli 5,5 - In difficoltà in alcune occasioni di fronte alla dinamicità degli attaccanti biancoazzurri che riescono a prendergli il tempo.

De Agostini 5,5 - A pochi secondi dall'inizio causa un rigore piuttosto ingenuo, cadendo nella "trappola" di Galano, e nella ripresa commette un errore di piazzamento in occasione del gol di Tumminello. Compensa con la grande generosità nella spinta sulla fascia, ma senza risultare decisivo.

Gavazzi 6,5 - Prezioso nell'equilibrio del centrocampo dove fa valere la propria esperienza. Ottimo tempismo nell'azione del gol.

Dal 33' s.t.: Pasa 5,5 - Nel finale di gara il Pescara aumenta la pressione ed il centrocampo va in sofferenza. Non ha un impatto decisivo sulla gara.

Burrai 6 - Tanto sacrificio a beneficio della squadra nei contrasti a centrocampo. Ci prova costantemente su calcio piazzato, ma non ha fortuna dalle parti di Fiorillo.

Pobega 6,5 - Accende la luce nella manovra offensiva del Pordenone mettendo la firma su quasi tutte le azioni più pericolose dei Ramarri. Ispirato.

Chiaretti 6,5 - Si guadagna con mestiere il rigore che riporta in partita il Pordenone, trasformandolo con precisione, e dà del filo da torcere a tutta la difesa del Pescara.

Monachello 5 - Poco efficace dalle parti di Fiorillo, resta ai margini della manovra offensiva.

Dal 14' s.t.: Strizzolo 5,5 - Qualche spunto in più, ma non basta per ritrovare la strada del gol là davanti.

Ciurria 6 - Prestazione un po' discontinua, si vede a sprazzi la sua qualità, ma manca il guizzo vincente.

Dal 33' s.t.: Candellone 5,5 - Lotta ma non riesce ad essere incisivo in attacco.