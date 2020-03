Le pagelle del Pordenone - Gavazzi dispensa calcio, Strizzolo decisivo

vedi letture

Di Gregorio 6 - Trasmette sicurezza al reparto difensivo con un paio di uscite perfette a disinnescare potenziali occasioni. Non può nulla sull'esecuzione perfetta di Di Mariano in occasione del penalty.

Almici 6 - Meno spinta rispetto a Gasbarro, mette in campo grinta e buon senso della posizione.

Barison 6 - Buon rientro del centrale neroverde, sempre attento e preciso negli anticipi.

Bassoli 6,5 - L'attacco avversario gli facilita il compito, ma lui è sempre al posto giusto concedendo davvero pochissimo.

Gasbarro 6 - Imperversa sulla fascia sinistra e regala un cioccolatino a Gavazzi in occasione dell'1-0. Ingenuo in occasione del fallo da rigore forse a causa delle troppe energie spese che ne appannano la lucidità.

Misuraca 6 - Partita di quantità, da una mano in fase di copertura schermando i tentativi sterili dei centrocampisti avversari.

Burrai 6,5 - Qualche difficoltà iniziale nel prendere le misure in mezzo al campo. Riesce ad emergere dettando i tempi della manovra con sicurezza sbagliando poco o nulla.

Pobega 6 - Tecnica sopraffina al servizio della squadra. Sempre propositivo all'offensiva e non si tira mai indietro quando c'è da lottare in mezzo al campo. Nella ripresa cala vistosamente.

Gavazzi 7 - È in un momento di forma strepitoso, viaggia a una velocità doppia rispetto agli avversari. Batte Provedel con un preciso colpo di testa. (Dall' 86' Mazzocco s.v.).

Bocalon 5,5 - Si impegna come sempre a fare a spallate con i centrali avversari ma non riesce a difendere palla come al solito e la manovra un pò ne risente. (Dal 55' Ciurria 6,5 - Entra bene in partita ed impensierisce Provedel in un paio di occasioni, una delle quali non si tramuta in gol solo per un gran riflesso dell'estremo difensore avversario).

Strizzolo 6,5 - Encomiabile il lavoro del numero nove che retrocede molto spesso a centrocampo. Pressa da solo sui portatori di palla e scambia molto bene con i compagni. Decide la partita con un colpo di testa da bomber navigato.