Le pagelle del Pordenone - Gavazzi segna e va ko, Tremolada spento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di Gregorio 5.5 - Colpevole in occasione del gol di Bogdan che ha permesso al Livorno di trovare il momentaneo 1-1, non può nulla sul raddoppio di Marras. Nel finale resiste alle offensive amaranto.

Semenzato 5.5 - Non proprio una giornata memorabile per il terzino destro neroverde, che in pochissime circostanze si è fatto vedere in velocità sulla corsia.

Barison 5.5 - Si fa saltare troppo facilmente da Braken nell'azione che ha portato alla rete di Marras. Avrebbe potuto fare certamente meglio.

Camporese 6 - Buona prestazione per il centrale difensivo del Pordenone, anche se non ha mai avuto modo di farsi vedere in avanti in occasione dei numerosi calci piazzati battuti dalla sua squadra: sfortunato in occasione della deviazione sul raddoppio livornese.

De Agostini 6 - Sforna l'assist per il definitivo 2-2 di Chiaretti, ma soffre costantemente nei duelli con Marras: il numero 32 amaranto vince gli scontri diretti in più di un'occasione, dimostrandosi quasi incontenibile per tutti.

Misuraca 5.5 - Gioca poco più di un'ora senza lasciare il segno. (Dal 69' Bocalon 6 - Appena entrato, impegna subito Plizzari con una conclusione dal limite. Cresce sempre più col passare dei minuti, ma si "adegua" al rendimento dei compagni)

Burrai 6 - Solito sacrificio del centrale neroverde, che ha creato più di un problema a Plizzari nel corso del match: all'82', in particolare, il portiere di scuola Milan gli ha negato la gioia del gol con una bellissima parata.

Gavazzi 6.5 - Approccia questa partita nel modo migliore: al 40' porta avanti il Pordenone su assist di Strizzolo, poco dopo è costretto ad uscire per un problema muscolare. (Dal 43' Mazzocco 5.5 - Una sola conclusione verso la porta: troppo poco)

Tremolada 5.5 - Alla prima gara con il Pordenone, l'ex Brescia non riesce a metterci del suo, anche se è dai suoi piedi che è partita l'azione del gol di Gavazzi. Spesso in confusione al momento della battuta a rete, non brilla affatto. (Dal 73' Chiaretti 6.5 - Cambio più che azzeccato da Tesser: entrato da pochi minuti, l'ex Foggia sfiora il gol di testa al 79' poi spiazza Plizzari all'83' con un bolide dal limite)

Strizzolo 6.5 - Si conferma in buono stato di forma, l'ex Cremonese non riesce ad inscrivere il suo nome del tabellino dei marcatori ma fa di tutto per segnare: poco fortunato. Autore dell'assist per il gol di Gavazzi, viene "maltrattato" dagli avversari per tutta la durata della contesa.

Ciurria 6 - Alterna ottime giocate ad altre meno buone, da un suo tiro c'è un evidente tocco di mano di Silvestre che il direttore di gara non vede: sarebbe stato penalty per i friulani, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0.