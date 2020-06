Le pagelle del Pordenone - Neroverdi spenti, male Pobega e Tremolada

vedi letture

Di Gregorio 5.5 - Protagonista del fallo che ha portato al rigore realizzato da Pettinari, tra i pali è una sicurezza ma si ritrova costretto a recuperare il pallone dal sacco per ben tre volte.

Semenzato 5.5 - Non riesce a dare la giusta spinta sulla corsia di destra e va spesso in difficoltà nei duelli con gli attaccanti avversari.

Camporese 5 - Serata negativa per il difensore centrale neroverde, che ha concesso qualche spazio di troppo alle iniziative del Trapani.

Bassoli 5 - Anch'egli, come il compagno di reparto, è protagonista di una partita piuttosto opaca e priva di emozioni.

De Agostini 5.5 - Dalla sua parte di campo agiscono con insistenza Kupisz e Coulibaly, il terzino sinistro neroverde è costretto agli straordinari in fase di contenimento (Dal 63' Gasbarro 6 - Sul 3-0 per il Trapani, Tesser si affida all'ex Livorno: entrato a risultato ormai acquisito, non può far altro che gestire ogni pallone)

Zammarini 5 - Decisamente sottotono, appare fuori dagli schemi della formazione di Tesser. Tocca una quantità minima di palloni, senza mai rendersi pericoloso.

Burrai 5 - E' un fantasista, il fulcro della compagine di Tesser, ma questa sera non ce l'ha fatta a mettere in mostra le sue straordinarie doti. A causa di una condizione fisica non ottimale, ha abbandonato il campo prima del previsto (Dal 54' Gavazzi 6 - Lasciato fuori a sorpresa dall'undici titolare, nel poco tempo a disposizione fa di tutto per provare a dare una mano alla squadra)

Pobega 5 - Meno di un'ora in campo per il giovane di scuola Milan. Mai un'incursione in attacco, poca consistenza e praticamente nessuna giocata rilevante da parte sua (Dal 54' Mazzocco 5.5 - Quasi mai chiamato in causa dal resto dei compagni)

Tremolada 5 - Il trequartista arrivato dal Brescia non riesce a fungere da collegamento tra la linea dei centrocampisti e quella degli attaccanti. Nel secondo tempo prova ad accendersi, ma senza successo (Dal 75' Chiaretti s.v.)

Candellone 5.5 - Dotato di buona fisicità, viene marcato stretto dai difensori del Trapani: ha pochi palloni giocabili, ma quantomeno è tra i pochi a provarci.

Bocalon 5 - Il cartellino giallo rimediato al 33' è l'unico highlights della serata del numero 28, mai entrato nei radar del Pordenone in questo match del "Provinciale" (Dal 46' Ciurria 5.5 - Entra ad inizio ripresa, fa qualche scatto in velocità ma non dà una scossa alla squadra)