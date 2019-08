Le pagelle del Pordenone - Pobega da urlo, Ciurria super

Pordenone-Frosinone 3-0

© foto di Uff. Stampa Pordenone Calcio

Bindi 6,5 - Poco elegante negli interventi, ma sempre molto efficace. Dà sicurezza a tutti.

Semenzato 6,5 - Importante il suo contributo nell'azione del gol dell'1-0 di Pobega.

Barison 7 - Chiude i giochi con il gol del 3 a 0: un tap-in da vero rapace d'area di rigore, lui che di mestiere invece fa il difensore centrale.

Bassoli 6 - Nessuna sbavatura.

De Agostini 7 - Scende con continuità a sinistra e assorbe bene gli inserimenti di Paganini.

Misuraca 6 - Tanta corsa e applicazione per la causa del Pordenone.

Burrai 7 - Dà lui si sviluppa tutto il gioco del Pordenone ed è un'arma sui calci piazzati, sempre ben calibrati. È fondamentale anche nel fare filtro davanti la difesa (dall'87' Zammarini s.v.)

Pobega 8,5 - Non dimenticherà facilmente questa serata. All'esordio in B, sia suo che del Pordenone, segna una doppietta che manda al tappeto il Frosinone. Due gol da rapinatore d'area. Nell'1-0 si trova al posto giusto nel momento giusto per realizzare il facile tap-in da due passi, mentre il 2-0 lo firma con l'esterno sinistro sotto la traversa, sempre raccogliendo una palla vagante in area (dall'81' Pasa s.v.)

Chiaretti 6 - Soffre la marcatura stretta degli avversari, ma nonostante ciò è funzionale al gioco di Tesser. Con il suo movimento sulla trequarti libera lo spazio per le due punte (dall'84' Gavazzi s.v.)

Ciurria 7,5 - Nel primo tempo è devastante. Fa impazzire Ariaudo, fa ammonire Brighenti e mette lo zampino sul gol del vantaggio, prima recuperando palla su Gori e poi calciando su Ariaudo, la cui deviazione manda in porta Pobega.

Strizzolo 6 - Lotta e si sbraccia. Tiene bene su la palla per far salire i suoi.