Le pagelle del Pordenone - Serata da incubo, la difesa annaspa

Alberto Barison

© foto di Federico Gaetano

Di Gregorio 5 - Giornata da dimenticare per l'estremo difensore neroverde, che raccoglie per ben quattro volte il pallone dal fondo della rete. Può poco o nulla, ma sul raddoppio di Djuric sembra leggermente in ritardo.

Zanon 5 - Gara dai due volti per il laterale di Tesser, che inizialmente fatica tremendamente a contenere lo scatenato Lombardi, che gli sfugge via in occasione del vantaggio. Si riprende, poi, crescendo col passare dei minuti e costringendo il proprio dirimpettaio ad arretrare il raggio d'azione, ma quando è ormai troppo tardi.

Camporese 4,5 - Non riesce a prendere le contromisure a Djuric, che lo mette in enorme difficoltà. Nella retroguardia nerovederde si aprono voragini.

Barison 4,5 - Discorso analogo anche per il difensore veneziano, che viene sopraffatto dagli avanti granata. Chiare responsabilità sul terzo gol granata, quando lascia un corridoio aperto a Kiyine.



Vogliacco 4,5 - Cicerelli e Kiyine asfaltano letteralmente la corsia mancina, sverniciando in continuazione il numero 5, costretto spesso ad alzare bandiera bianca.

Gavazzi 5,5 - Alcune delle poche giocate degne di nota dei friulani partono dai suoi piedi. Non trova man forte nei compagni di reparto, finendo col naufragare insieme al resto della squadra.



Burrai 4,5 - Disinnescato completamente dal centrocampo granata, risulta completamente inefficace. Non riesce mai a far ripartire l'azione dal basso. Dal 66' Pobega 6 - Costruisce più lui in poco più di mezz'ora che i suoi compagni in un'intera gara. Ora come ora è imprescindibile.

Mazzocco 5 - Chiama in causa Micai nel primo tempo con un'incornata ravvicinata, sfiorando il pareggio. Per il resto tanta corsa ma tanti errori in disimpegno. Dal 62' Monachello 6 - Sfiora il gol con una bella girata in area e si fa notare con un paio di buoni inserimenti.

Misuraca 5 - Produce pochissimo, finendo presto ai margini della gara. Inizialmente crea qualche insidia coi suoi movimenti negli spazi, ma poi la Salernitana prende le contromisure.

Strizzolo 4 - Ci si accorge della sua presenza soltanto al momento della sostituzione. I difensori granata lo isolano tagliando presto i rifornimenti offensivi. Dal 46' Ciurria 5,5 - Più pimpante dei compagni di reparto, ma arrivano pochi palloni giocabili.

Candellone 4,5 - Stretto tra i centrali granata, finisce presto con lo scomparire dal campo.