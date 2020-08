Le pagelle del Pordenone - Tremolada entra e segna, Ciurria perfetto

Di Gregorio 6 - Un’uscita a vuoto in avvio di partita poteva costare caro, per sua fortuna non ne approfitta nessuno. Si riscatta nella ripresa con un mezzo miracolo su Dionisi.

Almici 7 - Spinta costante e corsa incessante sulla corsia di competenza, anche al 95’ ha la lucidità di recuperare un pallone e di ripartire. Uno dei migliori in campo per distacco.

Camporese 6 - Gara ordinata dell’esperto centrale difensivo, solo in una circostanza perde la marcatura su Dionisi e ci vuole un grande intervento di Di Gregorio per evitare il peggio.

Vogliacco 7 - Altra prova autorevole del centrale difensivo neroverde, un autentico muro dall’inizio alla fine. Clienti scomodi come Novakovich e Dionisi perdono nettamente il duello.

Gasbarro 6,5 - Il taglio di Paganini “alla Callejon” è uno dei pezzi tipici del repertorio di Nesta, lui è bravissimo a leggere tutte le situazioni in largo anticipo e non sbaglia un solo intervento.

Burrai 7 - Il faro della squadra, un calciatore che è cresciuto tantissimo nel corso degli anni e che si è confermato eccellente anche per la serie B. Un grandissimo lancio di cinquanta metri mette Ciurria a tu per tu con Bardi, è una delle giocate più belle della serata.

Misuraca 6,5 - Non solo qualità e inserimenti, stasera conferma di essere un giocatore di livello anche in fase difensiva. Presidia alla grande la zona di competenza e recupera tantissimi palloni. (Dal 45’st Zammarini sv).

Pobega 6 - In avvio è il più intraprendente, peccato soltanto che le sue conclusioni terminino in curva. L’ammonizione rimediata pesa tanto per un combattente come lui, nella ripresa è comunque più nel vivo del gioco. (Dal 36’st Mazzocco sv).

Gavazzi 6 - Tatticamente ha il compito di non dare punti di riferimento, talvolta parte dalla fascia e tende ad accentrarsi favorendo il taglio delle mezzali. Simpatico il siparietto con Nesta, scambiato per un compagno di squadra. Prova comunque ampiamente sufficiente. (Dal 36’st Tremolada 7,5 - Diventa l’eroe della serata con un gol che vale mezza qualificazione in finale. Ha giocato pochissimo rispetto alle aspettative e alle potenzialità, stasera ha dimostrato di essere un professionista esemplare azzeccando l’approccio alla partita della vita. Piega le mani a Bardi con una giocata da applausi).

Ciurria 7 - Gli manca soltanto il gol, ma è tra i protagonisti della serata. Solo un Bardi superlativo assoluto gli nega la gioia di una rete che avrebbe meritato. Una spina nel fianco, sempre imprevedibile. (Dal 45’st Pasa sv).

Candellone 5,5 - Mezzo voto in meno perché rischia l’espulsione dopo l’ennesimo duro contrasto a metà campo. Si vede poco in zona gol, ma è encomiabile per spirito di sacrificio. (Dal 10’st Bocalon 6 - Il suo ingresso in campo vivacizza la manovra. Fino a quel momento il Pordenone aveva attaccato tanto senza rendersi pericoloso in area. Sfiora il gol con una bella azione personale).