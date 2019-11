Le pagelle del Trapani - Carnesecchi salva il risultato, Del Prete ci prova

Risultato finale: Pordenone-Trapani 2-1.

© foto di Federico Gaetano

Carnesecchi 6,5 - Non può nulla sui due gol incassati, ma compie alcune parate che evitano un passivo più pesante.

Candela 6 - Fornisce l'adeguata spinta sulla fascia destra, arrivando spesso al cross. Propositivo. Dal 37' Golfo n.g. - Baldini lo inserisce nel finale quando il Trapani sembra poter riaprire la gara, ma c'è troppo poco tempo.

Pagliarulo 6 - Dalle sue parti agisce Candellone che, tuttavia, non produce grossi pericoli per la porta di Carnesecchi.

Fornasier 5,5 - L'intervento in scivolata che costa il rigore era forse iniziato fuori area, ma è troppo imprudente atterrare un avversario a pochi centimetri dalla linea.

Del Prete 6,5 - Cerca spesso di andare in profondità per catalizzare la manovra del Trapani. All'88' scalda i guantoni di Di Gregorio con il miglior tiro di tutta la partita.

Luperini 5,5 - Non trova mai il guizzo vincente per oltrepassare il fitto centrocampo neroverde. In occasione del gol dell'1-0 potrebbe contrastare meglio Camporese, che invece lo sovrasta in elevazione. Dal 21' s.t.: Colpani 6,5 - Il suo ingresso restituisce vivacità alla manovra offensiva granata, e con una sua azione individuale guadagna il rigore che fa sperare il Trapani.

Taugourdeau 6,5 - Prestazione generosa a centrocampo, e grande freddezza dal dischetto per spiazzare Di Gregorio e dare al Trapani qualche minuto per credere nel pareggio.

Aloi 5,5 - Fatica a trovare le soluzioni giuste per supportare i compagni in attacco. Solo qualche timido tentativo dalla distanza. Dal 1' s.t.: Scaglia 5,5 - Va a prendere il posto di Moscati che arretra dalla trequarti alla linea di centrocampo. Non riesce però a cambiare il passo dell'attacco granata.

Moscati 6 - Prova spesso il tiro da fuori, non riuscendo il Trapani a trovare gli spazi per penetrare in area. Potrebbe dialogare di più con gli attaccanti, ma è comunque uno degli elementi più propositivi nell'undici granata.

Nzola 6 - Generoso nei movimenti e negli appoggi per i compagni, non di rado ripiega per dare una mano in copertura. Rimedia nel finale un cartellino rosso forse un po' eccessivo.

Pettinari 5,5 - Si impegna, ma le idee in attacco da parte del Trapani sono piuttosto carenti. Velleitario.