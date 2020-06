Le pagelle del Trapani - Carnesecchi super, Colpani uomo ovunque

vedi letture

Carnesecchi 7 - Compie un ottimo intervento sul finire della prima frazione di gioco su tentativo di Tabanelli e un autentico miracolo su conclusione ravvicinata di Rohden. Sempre attento nelle uscite sui palloni in profondità.

Pagliarulo 6,5 - Il capitano guida alla perfezione i compagni di reparto annullando quasi del tutto l'azione dei due attaccanti avversari. Unica pecca l'ammonizione evitabile nel finale che gli costerà la squalifica nel prossimo turno.

Pirrello 6,5 - Si attacca a Novakovich impedendogli di far salire i compagni smistando il pallone con la sua solita azione da pivot offensivo.

Buongiorno 6 - Prestazione sulla falsa riga dei compagni di reparto. La sua zona è meno sollecitata dalle offensive degli avversari.

Kupisz 6 - Duetta spesso e volentieri con Coulibaly non riuscendo però a trovare il fondo come spesso gli capita.

Odjer 6 - Chiamato a dirigere la trama offensiva dei siciliani, il centrocampista ghanese si disimpegna piuttosto bene eccedendo però qualche volta in contrasti a limite di regolamento. (Dal 65' Scaglia 5,5 - Entra per dotare la mediana di maggiore tecnica e idee, ma finisce per essere coinvolto nella bagarre generale).

Coulibaly 5,5 - Inizia benissimo offrendo costantemente una soluzione offensiva sia agli esterni che alle sponde dei due attaccanti. Meno brillante col passare dei minuti, sparisce nella ripresa. (Dall' 83' Aloi s.v. ).

Colpani 6,5 - Il migliore dei suoi. Lotta, cuce, aiuta in difesa ed è una minaccia costante per la difesa avversaria. Richiamato a sorpresa negli spogliatoi dopo pochi minuti della ripresa, forse in affanno fisico. (Dal 57' Taugourdeau 5,5 -A sorpresa lasciato fuori dai titolari da Castori, non riesce ad accendersi quasi mai. Quantomeno da una mano ai suoi ripiegando spesso nel momento di maggiore pressione degli avversari).

Grillo 5,5 - Il più in ombra dei suoi. Offre comunque una prestazione diligente senza però brillare particolarmente. (Dall' 83' Biabiany s.v. ).

Pettinari 6 - Solito grande lavoro spalle alla porta. Il fisico lo aiuta e riesce quasi sempre ad avere la meglio nei contrasti. Ha una buona occasione nella prima frazione ma alza troppo la mira.

Dalmonte 5,5 - Tanta voglia di mettersi in mostra ma anche tanta confusione che spesso lo portano a strafare. Col passare dei minuti affina l'intesa con Pettinari e migliora decisamente la sua prestazione. Sparisce nella ripresa. (Dall' 83' Evacuo s.v. ).