vedi letture

Le pagelle del Trapani - Carnesecchi super, legni di Pettinari e Taugourdeau

Risultato finale: Trapani-Spezia 1-1.

Carnesecchi 7 - La parata miracolosa su Federico Ricci in pieno recupero vale quanto un gol. Importante anche l'intervento in uscita bassa su N'Zola.

Pirrello 5 - E' il più presente nella fase difensiva ma, giocoforza, anche il più bersagliato dagli avversari, ed è proprio l'ex compagno N'Zola ad indurlo all'errore che gli costa l'espulsione.

Pagliarulo 6 - Controlla centralmente gli inserimenti degli attaccanti avversari, ma i pericoli maggiori arrivano dalle fasce. Tampona adeguatamente l'assenza di Strandberg.

Scognamillo 6 - Se la deve vedere spesso con il dinamico N'Zola ma riesce spesso a limitarne la pericolosità.

Kupisz 6 - Qualche iniziativa interessante sulla fascia riesce ad innescare gli attaccanti, ma manca un po' di continuità.

Luperini 5,5 - Prova a rendersi pericoloso con inserimenti e giocate di qualità, ma non ha fortuna.

Taugourdeau 6 - Coglie una clamorosa traversa nel secondo tempo a Scuffet battuto, e fa emergere il suo piglio da leader quando è di vitale importanza che il Trapani difenda il punto senza sfaldarsi.

Colpani 6,5 - Molto attivo sul settore di sinistra, cerca di dare dinamicità e serve a Pettinari il cross del vantaggio. Tiene in costante apprensione la difesa dello Spezia ed esce con i crampi. Generoso. Dal 27' s.t.: Coulibaly n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale, ma entra subito in partita.

Grillo 6 - L'inserimento di Gyasi nel finale di primo tempo lo coglie impreparato e l'attaccante ghanese riesce a liberarsi della sua marcatura e andare a segno. In fase offensiva si sente di più il suo apporto.

Pettinari 7 - Fa faticare i centrali bianconeri che cercano in tutti i modi di limitare la sua pericolosità sotto porta. Realizza il gol del momentaneo vantaggio e coglie un clamoroso palo con un contropiede che avrebbe meritato miglior esito. Dal 44' s.t.: Fornasier n.g. - Entra per riequilibrare la difesa dopo l'espulsione di Pirrello.

Piszczek 5,5 - Ci mette l'impegno, tuttavia mancano le occasioni per finalizzare. Prestazione generosa ma sterile sotto porta. Dal 15' s.t.: Evacuo 6,5 - Ottimo impatto sulla gara, raccoglie il testimone da un Piszczek un po' evanescente e ringalluzzisce l'attacco granata.