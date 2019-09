Le pagelle del Trapani - centrocampo top, Pettinari MVP

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carnesecchi 6 - Poteva fare magari un po' meglio sui gol, ma per il resto offre sicurezza a tutto il reparto.

Del Prete 6 - Spinge tanto e si vede: certe volte pecca soltanto di troppa generosità, ma la prova è decisamente sufficiente.

Pagliarulo 6,5 - Stoicismo a livelli massimi per il capitano, eroico quest'oggi contro i liguri.

Scognamiillo 6,5 - Altrettanto eroico il centrale granata quest'oggi, costretto ad alzare bandiera bianca sul finale di gara per una bruttissima botta alla testa.

Dall'89' Fornasier sv



Jakimovski 6,5 - Jolly vero e proprio: fa bene tutte le fasi e si dimostra decisivo anche quando non tocca troppi palloni.

Aloi 6,5 - Fondamentale per l'idea di gioco di Baldini: fa tutte le fasi di gioco ed esce solo quando ha già dato tutto.

Dall'81' Colpani sv

Taugourdeau 7 - Semplicemente uno dei migliori registi del campionato: geometrie, lanci e tanto carisma anche quest'oggi.

Luperini 7 - Mezzo punto in più per il gol: inserimento ottimo dell'ex Pistoiese, che bagna il suo primo gol in maglia granata e gioca una buona gara.

Moscati 6 - Lotta per tutta la gara, mettendosi meno in evidenza dei compagni ma non per questo demeritando.

Pettinari 8 - Due gol, un assist ed un altro paio di occasioni create per i compagni: è tornato il centravanti operaio che la Serie B ammirava.

Dal 71' Tulli 6 - Si vede soprattutto in copertura, quando la gara però era già ampiamente in controllo dei suoi.

Nzola 7 - A tratti devastante, deve soltanto capire quanto sia davvero talentuoso. Un gol e tante belle giocate, può essere una delle rivelazioni del campionato.