Le pagelle del Trapani: ci prova Pettinari, centrocampo poco pungente

© foto di Federico Gaetano

Dini 7 - Fa quel che può sugli arrembaggi del Cittadella, arrancando soltanto di fronte a Celar e Diaw - da cui prende anche un calcione -. Un punto in più per il rigore parato a Iori.

Cauz 5 - Come tutti i compagni di reparto soffre non poco la verve dell'attacco di casa, venendo sostituito al 46'.

Dal 46' Nzola 5 - Doveva svegliare l'attacco del Trapani, ma non si vede quasi mai.

Scognamillo 6 - Lotta continuamente, sia in attacco che in difesa, col cuore di un vero capitano. La giornata della squadra, però, è storta e si vede.

Fornasier 4,5 - Spesso spaesato, commette anche tanti errori in fase di disimpegno. Per un pelo non regala il gol al Cittadella, lanciando un Diaw che sbatte poi addosso a Dini.

Luperini 5,5 - Prova a farsi vedere davanti, giocando anche piuttosto bene palla al piede. Soffre, però, in difesa.

Moscati 5 - Come tutti i compagni di reparto soffre le manovre veloci del Cittadella, incidendo poco davanti.

Aloi 5 - L'anno scorso è stato tra i calciatori decisivi per la promozione dei granata, ma quest'anno deve ancora prendere le misure.

Dal 77' Colpani 5,5 - prova a dare la scossa a circa un quarto d'ora dalla fine, quando la partita però è già incanalata sui binari della fine.

Taugourdeau 6 - Senza dubbio il centrocampista più attivo dei siciliani: combatte, fa di tutto per farsi vedere ma sbatte contro la sterilità della manovra granata.

Jakimovski 6 - Pendolino sulla fascia, jolly indispensabile per Baldini. Fa tanto a cavallo tra primo e secondo tempo, con i compagni che però non riescono a rendersi pericolosi.

Pettinari 5,5 - Tantissimo lavoro sporco, ma zero occasioni pericolose verso la porta difesa da Paleari.

Scaglia 5 - Partita anonima, che finisce con la sostituzione dopo 10 minuti abbondanti dall'inizio della seconda frazione di gara.

Dal 56' Tulli: 5,5 - Tocca pochissimi palloni, ma gli va dato il merito di aver corso tantissimo dal suo ingresso in campo.