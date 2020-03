Le pagelle del Trapani - Dalmonte indiavolato. Pagliarulo, un solo errore ma costa il gol

vedi letture

Risultato finale: Empoli-Trapani 1-1

Kastrati 6,5 - Miracoloso ad inizio secondo tempo su Mancuso. Il resto del lavoro è soprattutto sulle uscite, dove la sua esperienza aiuta e non poco la squadra di Castori. Nulla può quando Pagliarulo decide di mettersi in porta da solo il pallone (dal 95' Stancampiano - s.v.).

Pirrello 6 - Partita solida del difensore ospite, che come i compagni di reparto lascia pochissimo spazio agli avversari.

Pagliarulo 5,5 - Anche lui gioca una partita pressoché perfetta. Il problema è che l'unico errore è una svirgolata che causa l'autogol dell'1-1.

Strandberg 6,5 - Sua la "furbata" che libera Pettinari in area per il gol dell'1-0 battendo velocemente una punizione. Mezzo voto in più per l'episodio, anche se la sua partita è comunque oltre la sufficienza.

Buongiorno 6 - Una buona partita di spinta sulla sinistra. Si vede con qualche progressione e anche in difesa fa il suo.

Kupisz 6 - Viene fuori soprattutto nel finale con un paio di sgroppate.

Taugourdeau 6 - Metronomo di centrocampo. Ci prova con un paio di conclusioni da lontanissimo non centrando il bersaglio, ma dimostra come sempre di avere in mano questa squadra.

Colpani 6,5 - Presenza costante a centrocampo, dove corre per due e offre almeno un paio di giocate degne di nota (dall'82' Grillo - s.v.).

Odjer 6 - Una buona partita, giocata su ottimi ritmi. Peccato per un tiro con il destro che nel secondo tempo poteva portargli anche il gol (dal 69' Luperini 6 - Entra per mettere quantità a centrocampo in una fase delicata del match e lo fa con diligenza).

Dalmonte 6,5 - Indiavolato. Si vede dappertutto e serve un paio di palloni d'oro in area. Gli manca solo la via del gol.

Pettinari 7 - Nel primo tempo prova continuamente a rendersi pericoloso ma viene coperto benissimo dalla coppia centrale dell'Empoli, fino al termine della frazione quando furbescamente si libera su