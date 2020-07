Le pagelle del Trapani - Dalmonte ispirato, Luperini regala altri 90' di speranza

Risultato finale: Perugia-Trapani 1-2.

Carnesecchi 6 - La deviazione della barriera in occasione della punizione di Dragomir sporca il pallone rendendo difficile la sua parata, ma l'incertezza favorisce il tap-in di Falcinelli. Nella ripresa intercetta una conclusione da distanza ravvicinata di Nicolussi Caviglia, riscattando la sbavatura del primo tempo.

Pirrello 6 - Il Perugia non è irresistibile sul suo settore di competenza, nel finale però soffre un po' le ripartenze in velocità degli avversari.

Pagliarulo 6,5 - Grande solidità difensiva, in particolare nel contrastare Iemmello che fatica molto a trovare gli spazi in avanti. Roccioso.

Buongiorno 6 - Si mette in mostra più per le sue incursioni offensive che per i compiti di copertura, ma non ha fortuna con le sue incornate su calcio d'angolo.

Kupisz 6 - Solo qualche lampo nel primo tempo. Nella ripresa cerca di essere più costante, mettendo anche qualche cross utile per i compagni.

Coulibaly 6,5 - Tanta sostanza a centrocampo, dà il via all'azione del pareggio recuperando di prepotenza un pallone sulla trequarti. Alla distanza svanisce un po'. Dal 25' s.t.: Piszczek 5,5 - Prova a dare più dinamicità al Trapani negli ultimi metri ma la sua conclusione migliore è una mezza rovesciata che termina sul fondo.

Odjer 6 - Si mette in evidenza per una certa vivacità a centrocampo, accompagnata però da un po' troppa verve nei contrasti. Ammonito, viene richiamato in panchina da Castori per la staffetta con Taugourdeau. Dal 1' s.t.: Taugourdeau 6 - Entra con molta determinazione, non sempre accompagnata da adeguata precisione, ma il suo contributo è di sostanza.

Colpani 6,5 - Gioca a tutto campo facendosi sentire sia in copertura che in fase offensiva. Predilige gli affondi sulla sinistra dove si rende spesso pericoloso, anche se manca un po' di concretezza. Dal 1' s.t.: Luperini 6,5 - Ancora una volta regala al Trapani una vittoria per la speranza. Non si era visto molto fino al momento del tap-in vincente, ma si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e non sbaglia.

Grillo 6,5 - E' autore di un gol straordinario, una fucilata mancina potente e precisa, ma è l'unico lampo in una prestazione senza troppi sussulti.

Dalmonte 7 - Grande lavoro in termini di dinamismo ed inserimenti offensivi, è l'elemento che con maggiore costanza tiene vivo il Trapani dalla trequarti in su. Ottimo il cross per Evacuo da cui scaturisce il raddoppio.

Pettinari 5,5 - Piuttosto in ombra nel primo tempo, non riesce ad esprimersi come vorrebbe e alla lunga risulta meno lucido. Dal 31' s.t.: Evacuo 6,5 - La mossa di Castori paga: entra nel merito del gol del raddoppio costringendo Vicario a deviare il pallone che poi carambola sul palo e sui piedi di Luperini. Determinato.