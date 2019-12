Le pagelle del Trapani - Disattenzione Grillo, Pettinari si sacrifica

Risultato finale: Crotone-Trapani 3-0

© foto di Federico Gaetano

Carnesecchi 6.5: ne prende tre, ma potevano essere di più. Salva i suoi nel primo tempo con almeno due interventi prodigiosi, poi sui gol dei calabresi può farci poco.

Candela 5: aveva il compito di marcare Mazzotta, ma gli lascia troppo spazio e, senza nemmeno saltare, permette all’avversario di firmare il raddoppio.

Fornasier 5.5: l’ammonizione presa a inizio gara non lo condiziona, anche se si fa prendere troppe volte alle spalle da Messias.

Pagliarulo 5: rischia tantissimo sulla ribattuta sulla conclusione di Barberis, non facendo nulla per togliere il braccio: l’arbitro lo grazia. Poi, nella ripresa, travolge Molina e causa il penalty del tris.

Grillo 5: fatale la sua disattenzione sul lancio di Crociata, con il pallone che lo scavalca e dietro di lui sbuca Messias: è la rete che sblocca la partita, da lì in poi il Trapani sparisce completamente dal campo.

Luperini 5: gioca dalle parti di Crociata, gli lascia troppo spazio e l’avversario vince il duello sotto tutti i punti di vista

Corapi 6: prova a mettere un po’ di ordine in mediana, ma predica nel deserto (dal 75’ Scaglia sv).

Moscati 5.5: tiene bene per un tempo, comincia discretamente la ripresa, poi anche lui naufraga come tutto il Trapani.

Colpani 5: prova evanescente per il trequartista di Castori, che lo richiama in panchina dopo poco più di un’ora in ombra (dal 63’ Aloi 5.5: mezz’ora a ritmi piuttosto bassi, entra nel momento peggiore del Trapani, quando il Crotone sta iniziando il dominio).

Evacuo 5.5: si vede meno rispetto al compagno di reparto, sparacchia in curva con il mancino l’ultimo pallone avuto che poteva gestire molto meglio (dal 56’ Biabiany 5: Castori lo butta nella mischia, il brasiliano non ripaga la fiducia: ha pochi palloni, ma da uno con la sua esperienza ci si aspettava molto di più).

Pettinari 6: gran lavoro sporco per l’attaccante, che si prende diversi falli difendendo palla e facendo salire i compagni.