Le pagelle del Trapani - Evacuo cambia il match, Pettinari infallibile

Risultato finale Trapani-Virtus Entella 4-1

Kastrati 6 – Infonde sicurezza a tutto il reparto arretrato mettendo in mostra le proprie qualità con un paio di interventi degni di nota. Poco può sull'autogol di Coulibaly che gli toglie la palla dalle mani quando ormai la presa era cosa fatta

Pagliarulo 6 – Inizia soffrendo un po' le avanzate degli attaccanti avversari, ma cresce nettamente nel corso del match sfiorando anche la rete con un colpo di testa che Contini blocca proprio sulle riga di porta

Strandberg 6 – Una prova di sostanza quella del difensore trapanese senza sbavature e con diversi interventi importanti, soprattutto nel primo tempo.

Scognamillo 6 – Bene sia marcatura sia inanticipo, dalle sue parti è difficile passare: esperienza e fisico al servizio della causa trapanese

Grillo 6 – Nel primo tempo si fa vedere spesso in appoggio ai compagni provando anche l'iniziativa personale. Nella ripresa abbassa il suo raggio d'azione arretrando quasi sulla linea dei difensori e dedicandosi soprattutto alla fase difensiva.

Colpani 5.5 – Corre tanto e si fa sempre vedere, ma troppo spesso pecca di lucidità nelle fasi decisive dell'azione. La voglia non gli manca, ma stasera non è una di quelle partite da ricordare (Dal 56' Evacuo 7 – Se il match cambia il merito è suo: prima segna il gol del pari di testa, poi serve l'assist a Pettinari per il raddoppio. Una prestazione super quella dell'attaccante che sfrutta al massimo l'occasione concessa)

Taugourdeau 6 – Sostanza e geometrie in mezzo al campo. Poco appariscente, ma sempre presente; una presenza silenziosa che garantisce equilibrio a tutta la squadra

Coulibaly 4.5 – Il suo autogol è goffo quanto sfortunato e pesa come un macigno. Ad incidere sul giudizio finale, però, non è solo l'autorete ma una prestazione sottotono; al centrocampista non riesce praticamente nulla tanto che Castori lo toglie a inizio ripresa. Una serata da dimenticare per lui. (Dal 46' Odjer 6.5 – garantisce fosforo e muscoli in mezzo, la sua grinta è un toccasana per il Trapani. Prova anche il gran gol dal limite, ma Contini gli dice di no)

Kupisz 6 – Un motorino inesauribile sulla destra, dalla sua parte arrivano le occasioni migliori: una prova di sostanza e qualità per l'esterno che conferma le proprie abilità anche in una partita complicata.

Pettinari 6.5 – Fa a sportellate con tutta la difesa dell'Entella provando in tutti i modi a mettersi in luce. Non sembra essere la serata giusta fino a quando l'attaccante non trova il destro vincente che vale i 3 punti.

Dalmonte 6 – L'occasione che si divora in apertura grida vendetta. Si riscatta con una prova di grande sacrificio (Dal 90' Scaglia 6.5 - Pochi minuti in campo gli bastano per sfruttare l'unica palla gol e segnare il poker che chiude definitivamente i conti)