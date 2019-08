Le pagelle del Trapani - Ferretti ci prova, male Dini

Le pagelle del Trapani, dopo la sconfitta rimediata contro il Venezia nel match disputato questa sera allo stadio Provinciale. La gara era valida per il secondo turno del campionato di Serie B.

Dini 5: Pesa l’errata respinta in occasione del gol.

Luperini 6: positivo e volitivo, anche in fase offensiva.

Pagliarulo 6: esordio per lui in campionato. Fatica a contenere Bocalon, leader dei suoi

Fornasier 5,5: Cuore anche se soffre gli attacchi del Venezia.

Cauz 5: Non sempre preciso.

Aloi 5,5: Prova a dare il via a diverse azioni ma non viene capito. Rimedia il giallo per fallo su Bocalon.

Scaglia 6: uomo di esperienza, è importante per la sua squadra (dal 29’ st Golfo 6: entra bene nel match).

Colpani 5: non graffia e si vede poco (1’ st Nzola 5,5 Buon inizio ma si spegne pian piano).

Pettinari 5,5: arrivato pochi giorni fa e subito in campo. Non emerge nel primo tempo, meglio nella ripresa ma ha poche occasioni per dimostrarlo.

Ferretti 6: Si fa vedere in avanti, diverse occasioni. Tanta volontà, poca fortuna (Dal 16’ st Tulli 5,5 prova a creare, senza successo)

Jakimovski 6: Diversi cross nel match, sulle fasce è un pericolo per il Venezia.