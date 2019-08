Le pagelle del Trapani - Ferretti, gol da cineteca. Luperini-Scognamillo giù

Risultato finale: Ascoli-Trapani 3-1

Dini 6 - Cerca invano di opporsi alla parabola disegnata con il destro da Scamacca: tiro imprendibile che vale il vantaggio dell'Ascoli. Si arrende al fuoco amico di Luperini e capitola sul tris di Da Cruz. Poche colpe da imputargli.

Luperini 4 - Pressione pigra su Scamacca, che ha tutto il tempo di metterlo fuori causa con una sterzata secca prima di inventarsi il vantaggio. In appoggio alla manovra non è mortifero e lo dimostrano i suoi cross, mai realmente velenosi. Condanna i suoi con l'autorete che riporta avanti l'Ascoli.

Scognamillo 5 - Prontezza e attenzione per buona parte della serata, poi il patatrac nel finale. Disorientato dalle finte di Da Cruz sull'autorete di Luperini. L'olandese firma la sua condanna: prima lo taglia fuori in velocità in occasione del terzo gol, per poi farlo (oltre a farsi) espellere in pieno recupero.

Fornasier 6,5 - Straordinari su Ardemagni che lo costringe in più di un'occasione alle maniere forti. Gara messa ancor più in salita dal tackle ruvido proprio su Ardemagni dopo dodici minuti che gli costa il giallo. Nel complesso regge bene ed esce per crampi. (Dal 79' Da Silva 5,5 - Troppo leggero su Da Cruz, che induce poi all'errore Luperini).

Cauz 5,5 - Spinge parecchio sulla sinistra espondendosi anche a rischi: non a caso, è sulla sua corsia che l'Ascoli costruisce il secondo e il terzo gol. Nessuna responsabilità diretta, ma lo scotto da pagare per spalleggiare in attacco Jakimovski.

Aloi 5 - Pochi sussulti da mezzala destra: l'unico inserimento degno di nota si conclude con un tiro sbilenco che non preoccupa Lanni. Prova a fare il suo in interdizione, senza grandi risultati.

Taugourdeau 5 - Diverse imprecisioni in una prima frazione in cui sembra patire i ritmi imposti dall'Ascoli. Poco lucido nelle scelte. Lieve miglioramento dopo l'intervallo: riesce a mettersi in mostra con una percussione che costringe Valentini a rischiare l'autogol.

Colpani 6 - In un primo tempo non semplice per il Trapani si mette in mostra a centrocampo. Più votato alle transizioni offensive, è sua l'occasione più ghiotta del Trapani prima dell'intervallo: destro secco e radente rimpallato con i piedi da Lanni. (Dal 63' Scaglia 5,5 - Esordio in chiaroscuro: lo si vede poco).

Jakimovski 6 - Al netto di qualche campanile non propriamente millimetrico, riesce ad apporre la sua firma con l'assist al bacio (e un po' fortunato) per Ferretti. Al quarantacinquesimo viene ammonito per un brutto intervento su Gerbo.

Evacuo 5,5 - Il ritorno in B dura quarantaquattro minuti. Solita lotta e presenza fisica al centro del tridente, non a sufficienza da pungolare Lanni. Poi si fa male in uno scontro con il numero uno bianconero ed è costretto ad uscire. (Dal 45' Ferretti 6,5 - Un solo lampo, abbagliante: ripristina il pari con il piattone destro al volo).

Nzola 5 - Cercato dai compagni, cerca sovente l'interno del campo per entrare nel vivo del gioco, ma dalle parti di Lanni fatica a graffiare. Più ai margini nella fase finale, quando sembra patire un po' di fatica.