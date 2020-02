vedi letture

Le pagelle del Trapani - follia Strandberg, Dalmonte sfortunato

Carnesecchi 5 - Prova a fare quel che può, ma su i gol le colpe maggiori sono della difesa. Sbaglia l'angolo sul rigore di Piccolo.

Pirrello 5,5 - Sbaglia tantissimo in impostazione, e si perde spesso i trequartisti avversari. Mezzo punto in più per la buona volontà di andare al lancio.

Strandberg 4 - Oggi assolutamente fuori fase, entra in ritardo più e più volte e si fa espellere con un fallo a forbice davvero censurabile

Fornasier 5 - Non perfetto in chiusura, un po' come tutta la linea.

Kupisz 6 - Crea spesso superiorità numerica, ma i suoi non lo assecondano.

Taugourdeau 6 - Esce forse in maniera immeritata, ma non aveva demeritato.

Dal 46' Colpani 6 - Classe superiore, le poche azioni pericolose del Trapani passano tutte dai suoi piedi e dalle sue progressioni.

Luperini 5 - Sbaglia un controllo che potrebbe favorire un possibile gol nel primo tempo, per il resto gara spenta.

Dal 74' Evacuo sv -

Coulibaly 5,5 - Non fa affatto male nella prima frazione, nel secondo tempo però scompare patendo la fisicità avversaria.

Grillo 6 - Nota positiva in chiusura, a dispetto del passivo. Fa davvero bene, facendo passare pochi palloni dal suo lato.

Pettinari 5,5 - Tocca pochi palloni, ma ci mette tanta buona volontà. Polveri comunque bagnate.

Biabiany 5 - Evanescente, ben contenuto. Esce senza lasciare alcun rimpianto per i minuti giocati oggi.

Dal 56' Dalmonte 4,5 - Ci mette tanta generosità, ma causa suo malgrado il rigore che costa il 4-0 ai suoi e un punto in meno in pagella.