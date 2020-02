Le pagelle del Trapani - Ingenuo Coulibaly, ci prova Biabiany

Risultato finale: Trapani-Cittadella 0-3

Carnesecchi 6: Proia lo fulmina, si ritrova Diaw a tu per tu, Pavan è lasciato libero: non ha colpe sui tre gol del Cittadella.

Strandberg 5: non dà la sensazione di sicurezza, specie quando viene puntato in velocità dagli attaccanti avversari.

Fornasier 5.5: partecipa alle dormite difensive e complessive sul primo e sul terzo gol.

Scognamillo 5.5: sbaglia la linea del fuorigioco sul raddoppio di Diaw, facendosi attirare dal pallone e tenendo in gioco l’attaccante avversario.

Del Prete 6: offre qualche buono spunto in fase offensivo, andando sul fondo e crossando alla ricerca di qualche compagno (dal 71’ Kupisz 5.5: entra quando ormai la partita è sui binari favorevoli al Cittadella.

Colpani 6: ha sui piedi l’occasione più importante del Trapani nel primo tempo, fermato da un grande intervento di Paleari (dal 46’ Coulibaly 4.5: doveva dare la scossa ai siciliani, perde ingenuamente il pallone che, di fatto, chiude la partita).

Taugourdeau 6: prova a dettare i tempi della manovra siciliana, non sempre però ci riesce.

Luperini 5: lascia spazio a Rosafio per il cross del tris del Cittadella, per il resto sbaglia tanti passaggi anche elementari.

Grillo 5: si perde l’inserimento di Proia, con il centrocampista avversario che lo anticipa e sblocca il risultato. E’ solo una di tante altre disattenzioni.

Dalmonte 5: Castori passa gran parte dei primi 45 minuti a richiamarlo, l’attaccante non gli dà quello che gli chiede e resta negli spogliatoi (dal 46’ Pettinari 5.5: convocato in extremis nonostante le condizioni fisiche deficitarie, si divora un gol perché si attarda alla conclusione. Ma si vede che non stava bene).

Biabiany 6: è l’unico a creare qualche occasione pericolosa per il Trapani, ma spesso i palloni che mette in mezzo non trovano compagni pronti alla conclusione