Le pagelle del Trapani - Luperini show, Pettinari killer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le pagelle del Trapani, che oggi è sceso in campo allo stadio Provinciale contro il Perugia. Il match è terminato 2-2. Ecco le valutazioni per la formazione siciliana.

Carnesecchi 6 - E’ bravo a respingere la punizione di Buonaiuto al 10’: il portiere si allunga e devia il pallone in corner. Poco impegnato nel corso del primo tempo, non può nulla sui due rigori realizzati.

Fornasier 6 - Buona gestione nel primo tempo, è protagonista suo malgrado del secondo rigore procurato. Il colpo di mano c’è, difficile stabilire la volontarietà del suo gesto.

Strandberg 5,5 - Non è protagonista di una brutta prestazione anche se è costretto ad atterrare fallosamente Iemmello involato a rete. L’arbitro non ha dubbi a espellerlo per fallo da ultimo uomo, forse il norvegese doveva essere un po’ meno precipitoso.

Scognamillo 6 - Prestazione sufficiente, bravo a interrompere diverse azioni della compagine ospite.

Moscati 6 – Tante falcate nel corso di un match dove è stato sicuramente tra i più generosi.

Luperini 7 – Tra i migliori del match. Prova la conclusione a inizio gara e scalda i motori, poi segna il gol del momentaneo vantaggio e la sfortuna gli nega la gioia della doppietta: dopo essersi liberato bene di Nicolussi, nel secondo tempo, centra la traversa da posizione favorevole.

Taugordeau 7 - E’ il metronomo del centrocampo ed è dai suoi piedi che nasce il cross per il gol di Luperini nel primo tempo. Elemento indispensabile per il Trapani e Castori se n’è accorto subito, affidandogli le chiavi del centrocampo.

Colpani 6,5 - Tanto lavoro sporco per il giocatore, protagonista di un episodio dubbio in area di rigore umbra quando viene atterrato da Gyomber. L’arbitro sorvola (dal 31’ s.t. Aloi 6 – Anche lui aiuta la squadra con l’obiettivo di portare a casa punti).

Grillo 6,5 – Generosissimo, l’argentino è tra i protagonisti di questo match e brilla nel centrocampo trapanese. Ottime azioni, buoni passaggi, un supporto fondamentale per la manovra di Castori.

Biabiany 5,5 - Qualche problema al ginocchio per l’ex Inter e Parma che agita il Provinciale nei primi minuti di gara, poi alla caviglia destra. Il giocatore non lascia il segno in questo match, anche se prova fino all’ultimo a lasciare un suo sigillo (dal 22’ s.t. Pagliarulo 6 - Entra con la squadra sul 2-1 e cerca di dare una mano ai compagni per mantenere il punteggio sul 2-1).

Pettinari 6,5 – Nel primo tempo non emerge in fase di commento ma è prezioso per i compagni. Si trova al posto giusto nel momento giusto al 19’ del secondo tempo, segnando il momentaneo 2-1. Settima rete in campionato (dal 36’ s.t Nzola 5,5 – Prova a costruire azioni di gioco ma non vi riesce. Tensione a fine gara).