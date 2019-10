Le pagelle del Trapani - Moscati il migliore, Nzola in crescendo

Risultato finale: Trapani-Empoli 2-2

Carnesecchi 6 - Incolpevole sui gol incassati, porta a casa la sufficienza.

Del Prete 6 - Autore di una gara senza sbavature, si conferma profilo affidabile. Va anche vicino al gol a metà ripresa.

Pagliarulo 6 - Pomeriggio non facile contro uno degli attacchi migliori del campionato.

Scognamillo 6 - Fa a sportellate con Mancuso e prova ad arginare l’esuberanza dell’Empoli in avanti. In difficoltà sugli inserimenti a fari spenti dei centrocampisti.

Silva 5 - 45 minuti da incubo, prima della sostituzione all’intervallo. Viene puntato e saltato con estrema facilità dagli esterni dell’Empoli. Dal 46’ Jakimovski 6 - Si adatta bene in quella zona di campo e limita le avanzate avversarie.

Taugordeau 6 - Alternativa preziosa sui calci piazzati, mette i brividi a Brignoli. In mezzo al campo, però, non sempre è attento in chiusura.

Moscati 7 - Detta i tempi della manovra e trova anche il gol del momentaneo pareggio. Dimostra grande lucidità ed è il migliore dei suoi.

Luperini 5 - Si vede poco e da quel lato manca il sostegno necessario ai difensori. Baldini, insoddisfatto, lo toglie dal campo nel secondo tempo. Dal 71’ Scaglia 6 - Grinta e sacrificio negli ultimi minuti. Si mette a disposizione dei compagni.

Colpani 5.5 - Svaria sull’intero fronte d’attacco senza però riuscire ad incidere tra le linee difensive dell’Empoli. Dal 65’ Golfo 6.5 - Cerca spazio sull’out di destra e mette in pratica quello che gli chiede l’allenatore. Buon impatto sulla gara.

Pettinari 6 - Prestazione di grande sacrificio. Lotta su ogni pallone e strappa applausi. Mezzo voto in meno per la simulazione in area avversaria del secondo tempo.

Nzola 6.5 - Inizia male e viene fischiato dai suoi tifosi, ma riesce ad aumentare i giri nel motore e va più volte vicino ad una rete che avrebbe sicuramente meritato. Trasforma i mugugni in applausi.