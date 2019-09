Le pagelle del Trapani: Nzola e Luperini al top, male Pettinari

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Carnesecchi 6,5 - Bravo nelle occasioni in cui è stato chiamato in casa. Non fa rimpiangere Dini e fa capire perché l'Atalanta punti tanto su di lui.

Del Prete 6,5 - Motorino continuo, gran piede ed ottima corsa. Ottimo lavoro per l'ex Perugia.

Pagliarulo 6 - Immortale il capitano dell'ultimo corso del Trapani, che dimostra ancora di avere la voglia di un ragazzino e la saggezza di un veterano.

Scognamillo 6 - Partita rocciosa, come è normale che sia per uno come lui.

Jakimovski 6,5 - Schierato come terzino questa volta, l'ex Como dimostra di avere polmoni per due ed un gran sinistro.

Dall'81' Cauz sv

Luperini 7 - Solo Agazzi gli nega il gol con una gran bella rovesciata. Esce nel secondo tempo dopo aver ben figurato nelle due fasi.

Dal 65' Aloi 6,5 - Grande inserimento sul colpo di testa salvato da Ravaglia, e ottima capacità di ribaltare l'azione.

Moscati 6 - Meno appariscente del solito, fa tanto lavoro sporco proponendosi spesso anche in avanti.

Taugourdeau 6,5 - Regista e faro del centrocampo, guida con sapienza la mediana granata.

Tulli 5,5 - Sembrava il più vivo del tridente nei primi minuti, si spegne però presto ed esce ad inizio secondo tempo.

Dal 45' Golfo 5,5 - Doveva dare qualcosa in più rispetto al compagno, ma l'apporto è più o meno lo stesso: esiguo.

Pettinari 5 - Ha sui piedi la chance migliore della gara, ma spara addosso a Ravaglia. In generale, poi, si vede pochissimo.



Nzola 6,5 - Una forza della natura quando decide di spingere, gli manca solo il gol quest'oggi. Passi in avanti rispetto alle ultime gare.