Le pagelle del Trapani - Nzola indolente, Evacuo non morde

Risultato finale: Trapani-Pisa 1-3

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Carnesecchi 5,5 - Parte forse un pizzico in ritardo sul destro di Pinato, ma quello del numero ventuno nerazzurro è un colpo da biliardo cui è difficile porre rimedio. Immobile (e attonito) sulla maglia di Moscardelli, che lo fredda ancora nella ripresa.

Candela 5 - In perenne sofferenza su quella corsia, anche perché di fronte ha una premiata ditta piuttosto ispirata: Lisi viaggia a velocità da autovelox e lui gli prende la targa, Marin gli sfugge sull'azione chiusa dal timbro di Moscardelli.

Strandberg 5 - Distilla imprecisioni e posizionamenti non sempre corretti. Colpevole sul terzo gol del Pisa: accorcia con colpevole ritardo su Lisi, che ha tutto il tempo di sfornare l'assist per Moscardelli.

Scognamillo 5 - L'ammonizione in chiusura di primo tempo lo condiziona, e ne limita la possibilità di intervento per l'intera ripresa. Anche lui ripiega tardivamente sul tre a uno definitivo a firma Davide Moscardelli.

Grillo 5,5 - Sembra partire con il piede giusto, al netto anche dello svantaggio, e al sedicesimo fa ammonire Ingrosso con una bella percussione. La marcatura pigra su Moscardelli consente all'attaccante di ritagliarsi lo spazio per l'acrobazia che fa strabuzzare gli occhi ai presenti al Polisportivo Provinciale.

Corapi 5,5 - La buona volontà non basta: è spesso nel vivo del gioco, ma in rifinitura sembra mancargli qualcosa. Un paio di conclusioni che non preoccupano Gori, poi l'uscita di scena, che avviene al minuto sessantatré. (Dal 63' Colpani 5 - Si mette in mostra soltanto con una goffa simulazione che gli costa il giallo).

Taugourdeau 5,5 - Prova ad alzare il raggio d'azione nelle fasi di massima pressione della squadra, cercando anche la conclusione in porta in un paio di occasioni. Poco lucido nelle scelte, non trova il giusto timing - oltre alla dovuta precisione - nelle sue geometrie.

Moscati 6 - L'atteggiamento è spiccatamente offensivo, come del resto quello di Corapi. In un paio di occasioni nel primpo tempo riesce a trovare il fondo, creando i presupposti per un'offensiva pericolosa. Ha sui piedi una delle occasioni più ghiotte per il Trapani, ma il suo destro a botta sicura viene respinto da Aya.

Nzola 4,5 - Attira su di sé le antipatie dei tifosi granata con un'indolenza apparente che cozza con l'urgenza di dare una scossa dopo l'uno-due dei toscani. Sul due a zero si divora un gol, svirgolando con il destro su una ribattuta di Gori. (Dal 46' Biabiany 5 - Non dà la scossa e si divora il possibile due a due da ottima posizione).

Evacuo 5 - La difesa del Pisa lo sorveglia a vista e riesce a disinnescarlo in quasi ogni circostanza. Nel primo tempo va a vuoto su un bel pallone di Pettinari, a dieci dal novantesimo prova ad incrociare il destro da buona posizione, ma trova sulla sua strada l'ottimo Gori.

Pettinari 6,5 - Nel primo tempo è il più velenoso del tridente in zona gol: al dodicesimo sbatte su un prodigio di Gori, si rifà ad una manciata di secondi dall'intervallo, con il destro in caduta che riapre il match. Si defila quasi inspiegabilmente nella ripresa.