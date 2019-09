Le pagelle del Trapani - Nzola ispirato, che ingenuità Scognamillo!

Trapani - Salernitana 0-1

Carnesecchi 6- Spettatore non pagante a lungo, non può nulla sul rigore di Kiyine. Nel finale tiene in vita la squadra con un buon intervento su Odjer.

Del Prete 6- Prima da titolare e gara tutto sommato positiva. Bello il duello con Kiyine, nel finale sfiora il pareggio con un bel colpo di testa.

Scognamillo 4- Davvero clamorosa l'ingenuità in occasione del rigore concesso alla Salernitana. Rovina, di fatto, una prestazione sufficiente.

Pagliarulo 5,5- Un paio di volte va in difficoltà a cospetto di Giannetti, col passare del tempo prende le misure e recupera un buon numero di palloni pur sbagliando qualche disimpegno di troppo.

Cauz 6- Grande spinta sulla corsia di competenza, cerca il gol della vita con un missile dalla distanza disinnescato da Micai.

Taugourdeau 6- A tratti canta e porta la croce, è il primo a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza. Cala leggermente nella ripresa, ma è sempre nel vivo del gioco.

Moscati 5,5- Prova a muoversi su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento, alla lunga perde tanti duelli. (Dal 33'st Scaglia 6- Dà il suo contributo in fase di spinta).

Colpani 6- Era partito bene, abdica per un problema fisico. (Dal 28'pt Luperini 6- Ha due occasioni dal limite dell'area, calcia come peggio non potrebbe. Ma combatte, ci crede ed è tra gli ultimi ad arrendersi).

Nzola 6- Al netto della fisicità imponente ha piedi buoni e lo dimostra con qualche giocata importante. Solo Micai gli nega la gioia del gol.

Pettinari 6- Cerca l'eurogol sfruttando un errore di Micai in disimpegno, Karo salva sulla linea. Vivace, mostra progressi anche sul piano atletico.

Tulli 5,5- Croce e delizia della gara. Per impegno e agonismo ineccepibile, ma sotto porta sbaglia tanto. Reclama un rigore, rischia il rosso per proteste. (dal 38'st Golfo sv).