Le pagelle del Trapani - Perla di Dalmonte, Piszczek inesauribile

Risultato finale: Cosenza-Trapani 2-2.

Carnesecchi 7 - Il tiro dagli 11 metri di Bruccini non è irresistibile, ma ha la freddezza di restare fermo fino all'ultimo per intercettare il pallone. Spregiudicata ma efficace l'uscita su Bittante, salva su Sciaudone e Rivière. Incolpevole sui gol, è tra i migliori del Trapani.

Pirrello 5,5 - Fatale la mancata chiusura su Asencio che in pieno recupero vanifica gli sforzi granata per mantenere il risultato nonostante l'inferiorità numerica.

Pagliarulo 5 - La trattenuta su Schiavi non è eclatante, ma sarebbe evitabile. Nonostante la gestione molto fiscale di Serra, commette il secondo fallo da ammonizione lasciando la squadra in 10.

Buongiorno 6 - Nel secondo tempo se la deve vedere con Rivière che lo impegna anche sul piano fisico. Con l'uscita di Pagliarulo cerca di mantenere salda la tenuta difensiva.

Kupisz 6 - Tenta di innescare qualche ripartenza ma si sente soprattutto in fase di interdizione.

Coulibaly 6,5 - Gioca moltissimi palloni e fornisce una prestazione di grande continuità. Si dimostra attento anche in copertura. Generoso.

Taugourdeau 7 - Fornisce equilibrio al centrocampo del Trapani, trasforma il rigore del vantaggio e serve a Dalmonte un pallone invitante per il momentaneo 2-0 granata. Dal 45' s.t.: Aloi n.g. - Solo una manciata di minuti nel recupero.

Colpani 6 - Lavora molto per i compagni con suggerimenti e dialogo con gli attaccanti. Non disdegna qualche tentativo dalla distanza. Lascia il campo per riequilibrare la difesa dopo l'espulsione di Pagliarulo Dal 21' s.t.: Scognamillo 5,5 - Il reparto arretrato soffre nel finale gli assalti del Cosenza e nemmeno il suo ingresso riesce ad alleggerire la pressione.

Grillo 6,5 - Aggredisce sempre il portatore di palla avversario senza mai concedere nulla. Lotta e dà il proprio contributo sia per contenere gli attacchi avversari, sia nella costruzione del gioco sulla fascia. Dal 45' s.t.: Ben-David n.g. - In campo solo per il recupero, si lascia colpevolmente cogliere in controtempo da Asencio nell'azione del 2-2.

Dalmonte 7 - Si rende protagonista con il gran gesto tecnico, un sinistro teso dalla distanza, che vale il raddoppio del Trapani. Continua la sua gara con altre numerose iniziative in attacco. Dal 27' s.t.: Odjer 6 - Ingaggia un duello personale con Corsi e contribuisce a mantenere per quanto possibile l'equilibrio in mediana nonostante l'inferiorità numerica

Piszczek 7 - Si mette a disposizione della squadra facendo un gran lavoro non solo in fase offensiva, ma anche in copertura sulle ripartenze avversarie. Non si risparmia mai fino alla sostituzione. Inesauribile. Dal 26' s.t.: Evacuo n.g. - Si batte per mantenere alta la squadra, ma nel finale il Trapani fatica a smarcarsi dal pressing a testa bassa del Cosenza.