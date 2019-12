Le pagelle del Trapani - Perla di Taugourdeau, Strandberg da leader

Risultato finale: Pescara-Trapani 1-1

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Carnesecchi 6,5 - Prima si fa trovare pronto sulla conclusione di Memushaj, non può nulla sul colpo di testa di Ciofani ma è decisivo con la parata nel finale sulla grande conclusione di Machin.

Fornasier 5,5 - Leggermente in difficoltà nella propria zona di campo, spesso puntato soprattutto nel secondo tempo da un Machin indemoniato. Meno preciso rispetto ai compagni di retroguardia.

Strandberg 6,5 - Il danese è uno dei migliori in campo della formazione siciliana, guida con esperienza la retroguardia ed è salvifico nel primo tempo quando nega la gioia del tap-in a Galano.

Scognamillo 6 - Il capitano del Trapani è sempre molto attento soprattutto sui traversoni del Pescara, fa valere le sue ottime doti aree nel duello con l'attaccante avversario Borrelli.

Moscati 6 - Viene dirottato da Castori lungo la corsia di destra nonostante sia un mediano, discreta la sua prestazione e di sacrificio soprattutto. Soffre soltanto qualche sfuriata da parte di Machin.

Luperini 5,5 - Un errore in marcatura su Drudi che vale la rete del Pescara, per il resto è il meno propositivo del centrocampo della squadra di Castori dedicandosi ad un lavoro sporco.

Taugourdeau 7 - Serviva una magia per sbloccare la partita dell'Adriatico, il destro del francese su calcio di punizione è praticamente perfetto per rompere la parita. Per il resto è sempre al centro della manovra siciliana. (Dal 75' Corapi sv).

Colpani 6,5 - Funziona abbastanza bene la catena di sinistra del centrocampo di Castori, bravo sia in fase di contenimento che di possesso. Dialoga con Grillo e si regala anche qualche giocata ad effetto. (Dal 85' Scaglia sv).

Grillo 6,5 - Sempre presente tutto lungo l'out mancino, prova a murare Galano che non è un compito semplice e non si fa mai trovare impreparato quando è chiamato a spingere lungo tutta la corsia di competenza.

Biabiany 5,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dal francese in questa sfida che gioca dal primo all'ultimo minuto, qualche giocata interessante ma diversi duelli persi contro Scognamiglio.

Pettinari 6 - Tredici reti due stagioni fa con la maglia del Pescara, una partita speciale per lui e non si fa tradire dall'emozioni. Buoni movimenti in area di rigore avversaria ma servito male dai compagni. (Dal 80' Evacuo sv).