Le pagelle del Trapani - Pettinari fa due gran gol. Carnesecchi muro

Risultato finale: Livorno-Trapani 1-2

Carnesecchi 7 - Almeno un paio di miracoli nel primo tempo tengono in piedi la squadra prima della doppietta di Pettinari. Nel finale si prende un giallo per perdita di tempo.

Candela 6,5 - Ottima la prova del millennial, che salva una conclusione a botta sicura di Marsura nel primo tempo e un'altra nel secondo tempo.

Scognamillo 6,5 - Partita impeccabile del duo difensivo ospite, battuto solo da un sinistro perfetto dal limite di Mazzeo. Gran parte della vittoria del

Trapani passa dalla prestazione di Scognamillo e Fornasier. (dal 79' Minelli - s.v.)

Fornasier 6,5 - Con Scognamillo ergono un muro che il Livorno non riesce praticamente mai a superare.

Del Prete 6 - Partita ordinata del terzino ospite, spesso costretto a chiudere in difesa sulle sortite offensive di Del Prato.

Luperini 6 - Il centrocampista del Trapani va vicino al gol con una conclusione che nel secondo tempo avrebbe regalato il 3-1 ma soprattutto fornisce a Pettinari l'assist per il fondamentale 1-0.

Taugourdeau 6 - Si vede poco ma dai suoi piedi parte il tiro sulla cui respinta Pettinari fa 2-0. Per il resto partita di geometrie e ordine.

Moscati 6 -Come tutto il trio di centrocampo corre molto e si vede sia in copertura che in attacco. Buona partita.

Biabiany 5,5 - L'esperienza non basta e nonostante le grandi doti fisiche riesce raramente a liberarsi sulla fascia. Poco servito dai compagni, appare un po' indietro nella condizione. (dal 57' Colpani 6 - Entra bene in campo in un momento non semplice per i suoi. Sfiora il gol con un tiro potente da fuori area e mostra anche un paio di disimpegni degni di nota)

Evacuo 5,5 - Al rientro dopo un lungo periodo di assenza dai campi, l'esperto attaccante del Trapani si vede poco a differenza del compagno di reparto Pettinari. Spesso in ritardo sui passaggi in area. (dal 62' Aloi 5,5 - Non si vede praticamente mai anche a causa dell'arrembaggio del Livorno. Nel finale concede una punizione pericolosissima con un fallo ingenuo al limite dell'area)

Pettinari 7 - All'inizio sbaglia un paio di conclusioni non impossibili, poi si rifa con gli interessi. È lui l'autore della doppietta che regala i 3 punti alla squadra di Baldini, figlia di due gol tutt'altro che semplici: il primo in girata al volo in area, il secondo piazzando all'angolino un destro sulla ribattuta di Zima.